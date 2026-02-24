Tolikšno plačo imajo poslanci, v novem mandatu pa bo še mnogo višja

Volivci bodo 22. marca izbirali nove poslance, ti pa bodo mandat začeli z višjimi plačami, kot ga zaključujejo aktualni. Medtem ko so se plače večini javnega sektorja že postopno zvišale, bodo poslanci učinke reforme v celoti občutili šele z novim mandatom. Do izteka sedanjega sklica so njihove osnovne plače ostale na ravni konca leta 2024. Uvrščeni so med 56. in 63. plačni razred, kar pomeni od 4112,74 do 5412,08 evra bruto. Z novo plačno lestvico, ki velja od leta 2025, ostajajo v istih razredih, a so ti vredni več. Do leta 2028 naj bi bile osnovne plače glede na danes 45 do 55 odstotkov višje, trenutno predvidoma med 6372,51 in 7837,38 evra bruto (brez uskladitev z inflacijo).

* V zneskih še niso upoštevane uskladitve z inflacijo 1. aprila 2026 in 1. aprila 2027. FOTO: Podatki Sta

Poslanci novega sklica bodo že ob nastopu funkcije deležni dveh že izvedenih dvigov, kar pomeni od slabih 11 do približno 13 odstotkov višje osnovne plače. Junija sledi tretji dvig, decembra še četrti. Aprila se obeta tudi 0,9-odstotna uskladitev z inflacijo, morebitne dodatne uskladitve pa lahko plače še zvišajo.

Najvišjo osnovno plačo ima predsednik državnega zbora. Ta zdaj znaša 6087,86 evra bruto. Novi predsednik lahko ob začetku mandata računa na okoli 6743 evrov bruto oziroma približno 6800 evrov ob upoštevanju aprilske uskladitve. Po vseh predvidenih dvigih naj bi v drugi polovici mandata presegla 8820 evrov bruto, z upoštevanjem 0,9-odstotne uskladitve približno 8900 evrov.

Podatki o razliki v višini osnovnih bruto plač poslancev danes oz. do konca aktualnega mandata in ob začetku novega mandata ter danes oz. do konca aktualnega mandata in po končani plačni reformi leta 2028. FOTO: Podatki Sta

Dejanske plače so lahko višje zaradi dodatkov za funkcije in delovno dobo. V zadnjih mesecih je predsednica DZ prejemala okoli 6500 evrov bruto, podpredsednik in vodji največjih poslanskih skupin pa nekaj več kot 5900 evrov. Na spodnjem delu lestvice so izplačila okoli 4260 evrov bruto. Poslanci imajo poleg osnovne plače pravico še do povračil stroškov za prevoz, prehrano, ločeno življenje, do sredstev za izobraževanje in službenih stanovanj. Prejemajo tudi mesečni pavšal za delo v volilni enoti, ki znaša med 500 in 800 evri.