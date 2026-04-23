  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIK USPEH

Tolminci so si pripeli prvo Vrežetovo nagrado (FOTO)

Konec 28. državnega tekmovanja mladinskih pevskih zborov JSKD: Najboljši je bil Mladinski pevski zbor OŠ Franceta Bevka iz Tolmina.
Vrežetovo nagrado je Barbari Kovačič izročila predsednica JSKD Mojca Jan Zoran. FOTO: Lea Remic Valenti

Zapeli so tudi sredi knežjega mesta. FOTO: Lea Remic Valenti

Tudi zborovodje osnovnošolskih pevskih zborov so prejeli priznanja. FOTO: Lea Remic Valenti

Zborovodje srednješolskih pevskih zborov FOTO: Lea Remic Valenti

Združeni pevski zbori celjskih osnovnih in srednjih šol ter Pihalni orkester Glasbene šole Celje, ki jim je dirigiral Gašper Salobir. FOTO: Lea Remic Valenti

Najboljši Mladinski pevski zbor OŠ Franceta Bevka iz Tolmina z zborovodkinjo Barbaro Kovačič FOTO: Lea Remic Valenti

Mojca Marot
 23. 4. 2026 | 12:37
4:12
A+A-

Knežje mesto je gostilo 28. državno tekmovanje mladinskih pevskih zborov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki je v mestni vrvež vneslo veliko mladostne pevske ustvarjalnosti, odličnosti in bogat spremljevalni program. Letos so prvič podelili Vrežetovo nagrado, ki so jo poimenovali po očetu Mladinskega pevskega festivala, zborovodji in vizionarju Jurčetu Vrežetu.

Pet žirantov, pet pogledov

Najboljši zbor letošnjega državnega tekmovanja MPZ in prejemnik Vrežetove nagrade je Mladinski pevski zbor OŠ Franceta Bevka iz Tolmina, ki ga vodi Barbara Kovačič. »Že ob prihodu na oder se je opazila samozavest pevcev, kar je zasluga predvsem zborovodij. Ob poslušanju zvoka zbora, ki ga ne poznam, mi je hitro jasno, ali ima zbor urejeno vokalno tehniko in ali se čuti muzikalnost v prepevanju. Pomembne pa so tudi sugestije zborovodje, njena dirigentska tehnika in povezanost s pevci. To odloča, ali je neki zbor res samo dober ali prinaša še kaj več,« je ob koncu tekmovanja MPZ poudarila predsednica žirije Katja Gruber.

Zapeli so tudi sredi knežjega mesta. FOTO: Lea Remic Valenti
Na letošnjem dvodnevnem tekmovanju osnovnošolskih, dekliških, fantovskih in mešanih mladinskih zborov je nastopilo okoli 700 pevcev, ki pojejo v 24 zborih iz vse Slovenije. Med njimi je bil en fantovski, po štirje dekliški in mešani mladinski zbori, kar 15 je bilo mladinskih. Strokovno žirijo so sestavljali akademska glasbenica Katja Gruber, tudi predsednica tekmovalne žirije, dirigent Stojan Kuret, predsednik žirije na tekmovanju dekliških, fantovskih in mešanih mladinskih zborov, vsestranski glasbenik Samo Ivačič, glasbena pedagoginja Maja Cilenšek in dirigent Marko Vatovec. Svetovalka za zborovsko dejavnost Mihela Jagodic iz JSKD je poudarila, da že uvrstitev zbora na tekmovanje pomeni, da je ta dosegel višjo raven. »Ne gre za prepevanje zgolj iz veselja, temveč sposobnost doseganja umetniškega nivoja, in to ga loči od ostalih zborov. Tisti, ki se uvrstijo na državno tekmovanje, pa običajno še dodatno napredujejo v pripravah pred nastopom. Ker pilijo detajle, ki jih za navaden nastop verjetno ne bi, s tem še izboljšajo izvedbe svojih skladb. Žirija ima vedno težko delo, saj ne gre za šport, pri katerem se merijo stotinke, ampak za zelo osebne poglede na izvedbe, interpretacije in tehnično zahtevnost skladb. Prav zato imamo pet žirantov in pet pogledov. Iz končne ocene vedno izločimo najnižjo in najvišjo, da se izognemo prehudim odmikom od povprečne ocene, ki jo zbor dobi,« razloži Mihela Jagodic.

Zlati z odliko

Ob MPZ iz Tolmina, ki je dosegel največ točk, in sicer 92,7, so bili letos zlati z odliko še MPZ GŠ Frana Koruna Koželjskega iz Velenja, ki ga vodi Tea Plazl, Mladinski zbor OŠ Alojzija Šuštarja z zborovodkinjo Nadjo Janežič, Projektni MPZ OŠ Planina pri Sevnici in OŠ Lesično z zborovodjo Matejem Romihom ter MPZ OŠ Bratov Letošnja iz Šmartnega ob Paki z zborovodkinjo Blanko Rotovnik. Med dekliškimi, fantovskimi in mešanimi mladinskimi zbori so bili zlati z odliko Mešani MPZ Gimnazije Škofja Loka z zborovodjo Žigo Kertom, Mešani MPZ 1. gimnazije v Celju z zborovodjo Tomažem Marčičem, Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj, ki ga vodi Erik Šmid, ter Mešani MPZ Gimnazije Brežice, ki ga vodita Simona Rožman Strnad in Dejan Jerončič.

Podelili so še več zlatih, srebrnih in posebnih priznanj, denarni nagradi JSKD v znesku 300 evrov pa sta za izobraževanje na Evropskem festivalu izbranih mladinskih zborov v Švici maja prihodnje leto prejeli zborovodkinji Anja Zalokar, ki vodi Mladinski pevski zbor Trubadurji na OŠ Primoža Trubarja Laško, in Polona Hanc, ki vodi MPZ Mavrica na OŠ Tišina.

Tudi zborovodje osnovnošolskih pevskih zborov so prejeli priznanja. FOTO: Lea Remic Valenti
Zborovodje srednješolskih pevskih zborov FOTO: Lea Remic Valenti
Združeni pevski zbori celjskih osnovnih in srednjih šol ter Pihalni orkester Glasbene šole Celje, ki jim je dirigiral Gašper Salobir. FOTO: Lea Remic Valenti
Najboljši Mladinski pevski zbor OŠ Franceta Bevka iz Tolmina z zborovodkinjo Barbaro Kovačič FOTO: Lea Remic Valenti
Več iz teme

Pevski zboriTolminVeržetova nagradatekovanje
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki