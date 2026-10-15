Tomaž Erjavec imenovan za generalnega direktorja UKC Ljubljana, zdaj čaka še na soglasje vlade

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je za generalnega direktorja imenoval zdajšnjega vršilca dolžnosti Tomaža Erjavca. Odločitev pomeni pomemben korak k ureditvi vodstva največje slovenske bolnišnice, vendar mora k imenovanju soglasje podati še Vlada Republike Slovenije. Svet UKC Ljubljana je o imenovanju odločal na podlagi javnega razpisa. Erjavec je bolnišnico doslej vodil kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja, zdaj pa ga je svet zavoda izbral za polni mandat.

Postopek imenovanja generalnega direktorja UKC Ljubljana predvideva dve odločitvi. Kandidata imenuje svet zavoda, vendar je za imenovanje potrebno tudi soglasje vlade. Takšna ureditev izhaja iz ustanovitvenega akta javnega zdravstvenega zavoda. Vlada torej ne izbira kandidata namesto sveta zavoda, temveč odloča o soglasju k njegovemu imenovanju. Šele ko sta izpolnjena oba pogoja, je postopek imenovanja zaključen.

Kdo je Tomaž Erjavec?

Erjavec je širši javnosti manj znan kot nekateri njegovi predhodniki. Ob njegovem imenovanju za vršilca dolžnosti so izpostavili predvsem njegove izkušnje na področju informacijskih rešitev. Predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj je takrat opozoril, da je bilo to področje v bolnišnici doslej podhranjeno.

Erjavec je tudi član vladnega strateškega sveta za gospodarstvo, deluje pa na področjih podjetništva in medicine.

Njegovo imenovanje prihaja v času, ko se UKC Ljubljana sooča z zahtevnimi organizacijskimi in poslovnimi izzivi. Od novega vodstva se pričakuje, da bo zagotovilo stabilno vodenje zavoda ter nadaljevalo reševanje ključnih težav največje slovenske bolnišnice.