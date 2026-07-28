Tomaž je hčerkama izdelal prvo hiško, danes od tega živi vsa družina (FOTO)

Tomaž Brglez je sicer končal srednjo elektro šolo, vendar ga les in ustvarjanje z rokami spremljata od mladih nog. Vsi, ki se ga spominjajo še kot dečka, povedo, da je imel vedno v rokah kladivo in žeblje. Čeprav se njegovi predniki niso ukvarjali z lesarstvom, je sam to strast gojil od otroštva. »Prelomnica se je zgodila pred približno 13 leti, ko sem prvi hčerki izdelal zunanja igrala. Takrat se je rodila ideja o lastni ustvarjalni poti. Sem samouk, skozi leta pa sem znanje in tehniko še izpopolnjeval. Marca sva z ženo ustanovila podjetje, v katerem lahko ustvarjalnost in ideje razvijava še bolj resno in srčno,« pove Tomaž iz Konjiške vasi.

Njegova žena Venesa Brglez je po poklicu profesorica razrednega pouka, poleg tega je že 13 let pevka narodnozabavnega ansambla Banovšek. »Po duši sva oba umetnika in zelo ustvarjalna človeka. Žena skrbi predvsem za marketing, objave, komunikacijo s strankami in pogosto prispeva odlične ideje pri dodatkih za hiške in igrala, sam pa poskrbim za tehnično izvedbo – vsak spoj, rez in vse podrobnosti pri izdelavi,« razlaga Tomaž. Z Veneso imata dve hčerki, Sofijo in Zalo, ki tudi sami zelo radi ustvarjata v družinski delavnici.

Njegova mojstrovina so otroške hiške.

Nedavno so si uresničili sanje o domu na štirih kolesih.

Butična delavnica

Kot družina zelo radi potujejo, obožujejo naravo, pohodništvo in mirne, osamljene kotičke. Nedavno so si uresničili tudi sanje o domu na štirih kolesih – vozilo s strešnim šotorom za pustolovščine po brezpotjih. Tudi tu si je Tomaž veliko pomagal sam, med drugim pri leseni konstrukciji za hladilnik, predalih in drugi opremi za potovanja.

Že kot deček je vedno vihtel orodje.

»Z ženo sva velika ljubitelja kuhanja, kar je eden najinih skupnih konjičkov. Jaz sem predvsem mojster žara in priprave mesa, žena pa najbolj uživa v pripravi sladic. Smo veliki ljubitelji živali. Naš dom osrečuje pudljica Libi, za katero sem izdelal poseben notranji kotiček, kjer ima svoj mir, prostor za počitek in umik, kadar je v hiši več ljudi. Ljubezen do živali gojim že od otroštva, saj so mi psi vedno predstavljali posebno družbo in toplino. Zanimivost je tudi to, da je bila moja prva izdelana hišica pravzaprav namenjena štirim muckam. Naročila jo je gospa iz Prekmurja, ki je mucke rešila in zanje želela varen dom. Hiška je bila ogrevana in dodatno izolirana,« pove prijazni možakar izpod pohorskih hribov, ki danes izdeluje predvsem unikatne lesene otroške hiške z veliko različnih možnosti uporabe.

»Poleg tega izdelujem masivne jedilne in klubske mize, pohištvo po meri, epoksi izdelke, kot so ure, deske, pladnji in svetila. Imamo tudi spletno trgovino, kjer so nekateri izdelki na zalogi, veliko pa jih nastaja po naročilu. Želiva ostati manjša, butična delavnica, saj si želiva popolnoma prilagoditi izdelke strankam in z njimi ustvariti pristen odnos. Od tega dela se vsekakor da živeti, vendar nama največ pomeni to, da lahko ustvarjava nekaj unikatnega, kakovostnega in narejenega s srcem,« pove.

Zelo radi potujejo, zaupata Tomaž in Vanesa, ki imata hčerki Sofijo in Zalo.

Vsak izdelek ima svojo zgodbo in dušo. Tomaž nam razloži, da je ime njihove podjetniške zgodbe, Sovza, sestavljeno iz imen Sofija, Vanesa, Zala. »V domači delavnici je vsak izdelek iz slovenskega lesa, barvan z do zdravja prijaznimi barvami, unikaten, varen in topel. Ne sledimo množični proizvodnji,« sklene Tomaž.