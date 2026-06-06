Tomažu so napovedali življenje na vozičku, danes pa se pripravlja na prvo parakolesarsko tekmovanje: »Ne sprejmem mej, ki mi jih postavijo drugi« (VIDEO)

Ko je bil Tomaž star 22 let, mu je do izpita za samostojno letenje z jadralnim padalom manjkalo le še nekaj poletov. Med enim od njih je naredil napako, ki ga je skoraj stala življenja. Med letenjem je zašel za greben hriba in strmoglavil na skalnato pobočje. Posledice so bile izjemno hude: predrti obe pljučni krili, poškodovana vranica in ledvica, zlomljena rebra in prsnica ter zdrobljeno ledveno vretence.

»Pod mano so bili skale, balvani in majhen košček trave, širok približno dva metra. Usmeril sem se tja,« je povedal v videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju Instagram. Po pristanku nog ni več čutil, vendar resnosti poškodb sprva sploh ni dojel. »Poskusil sem vstati in odleteti nazaj,« pripoveduje. Ustavila sta ga pohodnika, ki sta bila v bližini, ki sta takoj videla, da gre za hudo nesrečo. Po prevozu v bolnišnico se je začel boj za življenje. Zaradi obsežnih notranjih poškodb je med operacijo doživel hemoragični šok, nato pa dva dni preživel v komi. Ko se je prebudil, so mu zdravniki povedali, da je njegova hrbtenjača po vsej verjetnosti popolnoma prekinjena. Takšno oceno so potrjevale tudi takratne slikovne preiskave, saj je bil spinalni kanal zapolnjen s kostnimi fragmenti.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

»Pet let je trajalo, da je nekdo naredil pravi test«

Toda leta pozneje se je izkazalo, da zgodba ni tako enoznačna. »Pet let je trajalo, da je nekdo naredil pravi test,« pravi Tomaž. Klinična preiskava je pokazala, da poškodba hrbtenjače ni bila popolna, ampak nepopolna. V medicini je razlika ključna, saj pomeni, da je del živčnih povezav ostal ohranjen, s tem pa tudi možnost bistveno boljšega funkcionalnega okrevanja. Danes, več let po nesreči, Tomaž hodi, kolesari in se pripravlja na svoje prvo parakolesarsko tekmovanje.

»To ni zgodba o tem, kaj sem izgubil. Je zgodba o tem, kaj je telo dejansko sposobno in kaj se zgodi, ko ne sprejmeš omejitev, ki ti jih je postavil nekdo drug,« pravi. Čeprav je bila njegova prognoza po nesreči izjemno slaba, danes dokazuje, da okrevanje ni vedno mogoče napovedati zgolj na podlagi prvih slikovnih preiskav. V njegovem primeru se je pot, ki se je začela s strmoglavljenjem v pobočje, nadaljevala precej drugače, kot je kazalo v prvih dneh po nesreči.