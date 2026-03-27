Tomislav v 8 letih osvojil neverjetnih 100 slovenskih vrhov: »Slovenijo imam zelo rad«

Hrvaški planinec Tomislav Majnarić - Gile iz Delnic v Gorskem kotarju je bil kos zahtevnemu izzivu: prehodil je planinsko obhodnico z naslovom Geoss – iz geometrijskega središča Slovenije na 100 slovenskih vrhov. Za podvig je predvidenih 10 let, njemu je uspelo v osmih. »Slovenijo imam zelo rad. Ko sem pri vas, se počutim kot doma, nikoli kot tujec. Moj najljubši način, da spoznavam vašo čudovito deželo, je, da delam vezne in obhodne planinske poti. Vanje so namreč vključeni tudi manj znani vrhovi, ki jih drugače verjetno sploh ne bi obiskal,« po slovensko pripoveduje hrvaški planinec, ki se je jezika naučil med hribolazenjem.

Obhodnica se mu je zdela zanimiva tudi zato, ker vodi od geometričnega središča Slovenije pri Litiji na sto izbranih vrhov po vsej državi. »Ko prehodiš to pot, Slovenijo res spoznaš po dolgem in počez. Glede na to, da za eno turo naredim tudi po 400 kilometrov in da sem večinoma delal enodnevne ture, saj so cene v planinskih kočah v zadnjih letih zelo narasle, sem presrečen, da mi je uspelo. To so bila resnično lepa doživetja,« pravi Gile.

Prijateljstva

V osmih letih se je nabralo veliko zgodb, saj vsak vzpon prinese kaj novega. Včasih tudi kakšno neprijetnost, kot so spuščeni psi na kmetijah ob planinskih poteh. Vsi namreč niso prijazni do pohodnikov. Veliko bolj dramatično pa je bilo na Storžiču, ko ju je s prijateljem Dejvijem zajela nenapovedana huda nevihta. »Bila sva visoko na gori in nikamor se nisva mogla umakniti. Našla sva manjšo vdolbino med skalami, da sva se skrila pred strelami. Bilo je grozno, takrat sem na telefon že posnel poslovilno videosporočilo za mojo mamo in vse domače, če ne bi preživel.« Na srečo se je nevihta kmalu umirila.

Bilo je grozno, takrat sem na telefon že posnel poslovilno videosporočilo za mojo mamo in vse domače, če ne bi preživel.

Veliko več pa je bilo lepih trenutkov. »Ko ljudje slišijo, da sem Hrvat in da se trudim govoriti slovensko, so tako navdušeni nad mano, da mi takoj ponudijo pijačo in jedačo, pa še hitro se zapletemo v pogovor. To so drobne malenkosti, ki mi zelo veliko pomenijo.« S slovenskimi planinci je stkal prava prijateljstva. Najraje se vrača na območje Ratitovca in Soriške planine, kjer dobro pozna oskrbnike Krekove koče. »Tam je poseben mir, čudoviti razgledi in poleti kravice na travnikih.«

Najboljši pohodnik

Na Hrvaškem ga rojaki sprašujejo, zakaj se tako rad vrača v slovenske gore. Razloži jim, da je to tako kot s hrano: če ti je nekaj zelo všeč, to ješ znova in znova. Tako se niti slovenskih gora ne naveliča. Kdaj pa kdaj kdo reče, da imajo hribe tudi na Hrvaškem. »Seveda jih imamo in tudi po Hrvaški rad hodim, a ker živim blizu meje, mi je pogosto lažje in hitreje oditi v Slovenijo. Za isti denar lahko pridem do Julijskih Alp z visokimi, res impresivnimi alpskimi vrhovi,« pojasnjuje.

S fotografijami in zgodbami iz slovenskih gora na družbenih omrežjih navdušuje tudi druge, na kar je zelo ponosen. »V šali pogosto rečem, da sem postal kar mali turistični urad za Slovenijo oziroma ambasador slovenskih gora na Hrvaškem,« se smeje Majnarić. Znanci ga pogosto kličejo za nasvete, kam na kak vrh, kateri pristop izbrati in kaj si je v slovenskih gorah vredno ogledati. Kar osem let zapored je bil najboljši pohodnik Slovenije po izboru športnega društva Bambi, dokončal je pot po 177 slovenskih kočah, bivakih in zavetiščih, letos pa si je vzel premor. Rad bi se posvetil tudi svoji drugi ljubezni – morju. S planinskimi prijatelji z obeh strani meje bo na barki znova plul od otoka do otoka in osvajal otoške vrhove. In razmišljal o novem cilju: nekoč bi rad v enem kosu prehodil Slovensko planinsko pot, od Pohorja do Debelega rtiča.

Njegov zadnji izziv ga je vodil iz geometrijskega središča Slovenije. FOTO: osebni arhiv

Ciprnik nad Tamarjem ga je očaral z razgledi. FOTO: osebni arhiv

Razveselil se je srečanja z gamsi. FOTO: osebni arhiv

Poleti s skupino planincev pluje od otoka do otoka. FOTO: osebni arhiv

Poleti s skupino planincev pluje od otoka do otoka. FOTO: osebni arhiv