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DIREKTIVA O VRAČANJU MIGRANTOV

Tonin se je posnel na tekočih stopnicah: »Končno sprejeli zakonodajo, da vas po hitrem postopku vrnemo v domovino« (VIDEO)

Evropski poslanci potrdili strožja pravila glede vračanja migrantov brez pravice bivanja v EU.
FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X Matej Tonin/ S&amp;D Group

FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X Matej Tonin/ S&amp;D Group

FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X Matej Tonin

FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X Matej Tonin

Odmevalo »Pošljite jih nazaj« in »Sram vas bodi«  FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X  S&amp;D Group

Odmevalo »Pošljite jih nazaj« in »Sram vas bodi«  FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X  S&amp;D Group

FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X Matej Tonin/ S&amp;D Group
FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X Matej Tonin
Odmevalo »Pošljite jih nazaj« in »Sram vas bodi«  FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X  S&amp;D Group
M. U.
 18. 6. 2026 | 09:38
 18. 6. 2026 | 09:38
3:05
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Evropski parlament je potrdil strožja pravila glede vračanja migrantov brez pravice bivanja v EU. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj EU.

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Prihajajo nova pravila glede vračanja migrantov! To so besede predsednice Evropske komisije

Prinaša tudi strožja pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje.

Takšni sporazumi se lahko sklenejo le s tretjimi državami, ki spoštujejo človekove pravice, mednarodno pravo in načelo nevračanja.

Rdeča luč za mladoletnike brez spremstva, strožja pravila glede prisilnega vračanja 

Tako bodo lahko članice EU sklenile sporazume o vzpostavitvi centrov za pridržanje zunaj meja unije. V centre bi pošiljali posameznike, ki so jim zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito.

Odmevalo »Pošljite jih nazaj« in »Sram vas bodi«  FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X  S&D Group
Odmevalo »Pošljite jih nazaj« in »Sram vas bodi«  FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X  S&D Group

Centri bi lahko delovali kot končni cilj ali pa kot vmesni centri za vračanje v državo izvora ali drugo tretjo državo. Vanje mladoletnikov brez spremstva članice EU ne bi smele pošiljati. Uredba, ki bo nadomestila trenutno veljavno direktivo iz leta 2008, prinaša tudi strožja pravila na področju prisilnega vračanja. Migrante, ki predstavljajo varnostno grožnjo, bodo lahko države članice izgnale hitreje.

»Ta uredba vsem sporoča, da mi in ne tihotapci odločamo, kdo lahko ostane v Evropski uniji in kdo mora oditi,« je dejal evropski komisar za migracije Magnus Brunner.

Odmevalo »Pošljite jih nazaj« in »Sram vas bodi« 

Današnje sprejetje reforme so v Evropskem parlamentu pospremili vzkliki odobravanja desničarskih in skrajno desničarskih poslancev, ki so pozivali »Pošljite jih nazaj«, kar je bilo deležno žvižgov in vzklikov »Sram vas bodi« levih poslancev.

Tonin se je snemal kar na tekočih stopnicah

Zelo vesel sprejetja strožjih pravil o vračanju ilegalnih migrantov je bil tudi slovenski evropski poslanec Matej Tonin

Poročilo PU NM 

Policisti so 17. 6. na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Kapele, Ribnica) izsledili in prijeli 13 državljanov Pakistana, šest državljanov Palestine, pet državljanov Bangladeša, štiri državljane Eritreje, po dva državljana Nepal, Iran, Sudan in po enega državljana Egipt in Jemen.  Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.

Tako se je posnel kar na tekočih stopnicah: »Saj veste, kako se pride v Evropsko unijo. Greš na mejni prehod, pokažeš potni list in vstopiš.

Dobrodošli vsi, ki ste tukaj pripravljeni delati in nam pomagati soustvarjati našo družbo. Tisti, ki pa, ki prihajate v Evropo zgolj zato, da bi izkoriščali naše socialne sisteme, so pa končno danes sprejeli evropsko zakonodajo, ki nam bo pomagala, da vas po hitrem postopku vrnemo nazaj v vašo domovino.«

FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X Matej Tonin
FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X Matej Tonin

 

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