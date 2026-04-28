Tonin že brani nastajajočo Janševo vlado: »Strašijo, da dobivamo prorusko in ne vem kakšno še  ...« (VIDEO)

Poročali smo že, da so se poslanci na kolegiju predsednika DZ Zorana Stevanovića na današnji seji odločili o obravnavi predloga sprememb zakona o vladi po skrajšanem postopku, nato pa še o izredni seji. Tako so potrdili, da bo izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci obravnavali predlog sprememb zakona o vladi, ki jih predlaga SDS, jutri. In če bodo spremembe, s katerimi se število ministrstev niža na 14, na seji sprejete, bo SDS po napovedih začela uradne pogovore o sestavi koalicije.

Predsednik SDS Janez Janša je namreč v petek napovedal, da če bo predlog sprejet, bo SDS vsem strankam, ki ga bodo podprle, poslala izhodišča za pogajanja za koalicijsko pogodbo, na podlagi katere bi sestavili novo vlado. Ob tem pa je poudaril, da SDS vlade ne bo sestavljala za vsako ceno.

Je pa iz dosedanjih glasovanj v DZ bolj ali manj jasno, da se na desnem polu oblikuje koalicija strank SDS, Demokrati, trojček NSi, SLS, Fokus in Resnica. Slednja bi sicer lahko Janšo za predsednika vlade, če bo do glasovanja prišlo, podprla kot zunajvladna partnerica.

Tonin: »Na zalogo« širijo strah pred nastajajočo desnosredinsko vlado

Ob tem se je v Evropskem parlamentu oglasil Matej Tonin in v bran vzel nastajajočo vlado Janeza Janše. Tako je ocenil, da številni po evropskih institucijah »na zalogo« in povsem neosnovano širijo strah pred nastajajočo desnosredinsko vlado.

Drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja bo stekel 6. maja Drugi krog za predlaganje kandidata za mandatarja bo stekel 6. maja, to je dan po seznanitvi DZ z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu kandidata ne bo predlagala. V drugem krogu lahko poleg predsednice kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

»Zato vas iskreno prosim, da ne nasedate vsem tistim, ki strašijo, češ da z desnosredinsko vlado v Sloveniji dobivamo novo populistično, proti natovsko, prorusko in ne vem kašno še vlado,« je posvaril Tonin.

Tonin pravi, da vse te navedbe ne držijo: »Če kaj, potem je bila desna sredina v Sloveniji vedno proevropska, ki je gradila našo skupno unijo, na temeljih na katerih je nastala,«.