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ODVZEMA NISO PODPRLI

Toninu ne bodo odvzeli imunitete

»Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve je prepoznal elemente političnega pregona v primeru Knovs, zato odvzema poslanske imunitete ni podprl,« je pojasnil Tonin.
FOTO: Dokumentacija Slovenskih novic
FOTO: Dokumentacija Slovenskih novic
STA, B. K. P.
 15. 7. 2026 | 14:18
 15. 7. 2026 | 14:18
2:27
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Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (Juri) na današnji seji v Bruslju ni podprl odvzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu (EPP/NSi). Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs »prepoznal elemente političnega pregona«. Končno odločitev bo sicer septembra sprejel celoten parlament. »Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (Juri) je na današnjem zasedanju prepoznal elemente političnega pregona v primeru Knovs, zato odvzema poslanske imunitete ni podprl,« je po zasedanju, ki je potekalo za zaprtimi vrati, na omrežju X zapisal evropski poslanec iz Slovenije.

Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da si je odbor vzel dovolj časa za skrben pregled dokumentacije, ki jo je Evropskemu parlamentu posredovalo slovensko specializirano tožilstvo, nato pa danes sprejel končno odločitev.

Da je Evropski parlament prejel zahtevo slovenskih oblasti za odvzem poslanske imunitete Toninu, je predsednica parlamenta Roberta Metsola sporočila na plenarnem zasedanju sredi marca. Zahtevo je nato v tajnem postopku obravnaval odbor Juri, ki je poslanca v začetku junija tudi zaslišal. Danes pa je torej podal priporočilo, naj mu parlament ne odvzame imunitete. Končno odločitev o tem bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament, nakar bo predsednica o rezultatu glasovanja obvestila pristojne nacionalne oblasti.

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je odvzem imunitete evroposlancu iz vrst NSi zahtevalo v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic.

Pretekli mesec je obtožni predlog zoper tri vidne člane stranke NSi - Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata - postal pravnomočen, medtem ko je bil zoper Tonina zavržen. Kot so tedaj pojasnili na SDT, je bil obtožni predlog zoper evroposlanca iz Slovenije zavržen, ker se je ta skliceval na poslansko imuniteto. Izločitev kazenskega postopka zoper Tonina je do odločitve Evropskega parlamenta o njegovi imuniteti predlagalo tožilstvo.

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