Toplejše ozračje tudi v Sloveniji povzroči večja neurja

VREME

Letalski center Maribor je prepričan o učinkovitosti svoje obrambe pred točo, a stroka na drugi strani svari, da so določene izjave zavajanje.

Krajevna poletna neurja so del našega podnebja, vendar se z ogrevanjem ozračja povečuje energija za njihov nastanek. Na širšem območju Slovenije je poletno ozračje danes od 3 do 4 stopinje Celzija toplejše kot pred 50 leti, zato so lahko neurja močnejša. Pojavljanje toče je težko natančno analizirati, mednarodne raziskave pa kažejo, da se pogostost debele toče v južni Evropi povečuje, na to opozarja tudi meteorolog Branko Gregorčič z Urada za meteorologijo in hidrologijo pri agenciji za okolje (Arso). To je edini medregijski projekt v Sloveniji, ki traja več kot 30 let. Ob toči se vnovič ...