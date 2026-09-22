Toplotna kupola se vrača nad Evropo! Tudi Slovenijo lahko konec septembra čakajo temperature blizu 30 stopinj

Če ste že pospravili poletna oblačila, ste se morda prenaglili. Nad Evropo se znova krepi obsežno območje visokega zračnega tlaka, tako imenovana toplotna kupola, ki bo proti koncu septembra prinesla za ta čas nenavadno visoke temperature. Zelo topel zrak se bo iz Sredozemlja in severne Afrike pomikal tudi proti Sloveniji in sosednjim državam, navaja Dnevnik.hr.

Vremenski vzorec bo bolj spominjal na podaljšano poletje kot na začetek prave jeseni. Največja temperaturna odstopanja pričakujejo v zahodni in srednji Evropi, zelo toplo pa bi lahko bilo tudi pri nas, na Hrvaškem, Madžarskem, v Avstriji, Bosni in Hercegovini, Srbiji ter severni Italiji, piše Severe Weather.

Temperature bi se lahko približale 30 stopinjam

Po trenutnih napovednih scenarijih bi se lahko dnevne temperature v delu naše regije ob koncu septembra povzpele na 28 do 30 stopinj Celzija. Kako visoko bodo dejansko segle, bo odvisno predvsem od natančnega položaja toplotne kupole, količine sonca in vetra. Posebej izrazito bi bilo segrevanje lahko v nižinah, kjer bo ob šibkem vetru in sončnem vremenu temperatura čez dan hitro naraščala. Jutra bodo zaradi daljših septembrskih noči kljub temu lahko precej sveža.

Toplotna kupola nastane, ko se nad večjim območjem dalj časa zadržuje močan visok zračni tlak. Zrak se spušča proti tlom, se pri tem segreva in suši, oblakov in padavin je manj, zato se toplota iz dneva v dan kopiči.

Zelo topel zrak naj bi se proti severu širil tudi iz Padske nižine. Prav v severni Italiji bi se temperature lahko približale 30 stopinjam, od tam pa bi se toplota širila proti Sloveniji in srednji Evropi.

Na zahodu Evrope celo do 40 stopinj

Še precej bolj vroče naj bi bilo na zahodu celine. V delih Španije in Portugalske bi lahko temperature lokalno dosegle od 35 do 40 stopinj, v Franciji pa ponekod okoli 35 stopinj. Tudi Nemčijo in države Beneluksa bi pozneje lahko zajelo vreme s temperaturami okoli 27 do 30 stopinj.

Arso napoved Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla. V notranjosti bo nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V sredo bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti: V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala.

Napovedni trendi kažejo, da bi se nadpovprečno toplo obdobje ponekod lahko nadaljevalo celo v začetek oktobra. Jesen bi tako vsaj za nekaj časa pokazala precej bolj poletni obraz, kot bi ga konec septembra pričakovali.