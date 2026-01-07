  • Delo d.o.o.
PODATKI

Zaradi snega imel premier Golob težave z letalom, DARS razkril, koliko plugov je bilo na delu

DARS ponovno poziva voznike, naj hitrost prilagodijo razmeram, ohranjajo varnostno razdaljo, uporabljajo ustrezno zimsko opremo ter upoštevajo navodila in prometno signalizacijo.
FOTO: Leon Vidic/delo
FOTO: Leon Vidic/delo
M. U.
 7. 1. 2026 | 16:45
 7. 1. 2026 | 17:38
1:44
»Včerajšnje sneženje je zahtevalo hitro in učinkovito intervencijo naših ekip – 212 vzdrževalcev, 136 posipnih in plužnih vozil, 4.156 ton soli in 301.610 litrov natrijevega klorida,« so sporočili iz DARS-a.  V času izvajanja zimske akcije so zabeležili 23 prometnih nesreč, na srečo zgolj z materialno škodo. Nesreče pa so pomembno vplivale na izvajanje zimske službe ter posledično tudi na pretočnost avtocest in hitrih cest.

Razmere so bile zahtevne, predvsem zaradi močne burje in zdrsov tovornih vozil, ki smo jih izločali na več odsekih avtocest po vsej državi. »Ob tem obžalujemo, da so nekateri vozniki v zahtevnih razmerah na določenih odsekih obstali dalj časa in se jim zahvaljujemo za strpnost, potrpežljivost in razumevanje,« so še navedli. 

Predsednik vlade namesto na Brniku pristal v Trdtu

Torkovo sneženje je ohromilo tudi letalski promet. Zaradi poledenele steze so morali zvečer zapreti brniško letališče. Predsednik vlade Robert Golob, ki se je vračal iz Pariza, je namesto na Brniku zato pristal v Trstu in se od tam po cesti vrnil v Ljubljano, navaja 24ur.com.

Jutranje težave v prometu: »Starši dobesedno rijemo po snegu do šole«

DARS ponovno poziva voznike, naj hitrost prilagodijo razmeram, ohranjajo varnostno razdaljo, uporabljajo ustrezno zimsko opremo ter upoštevajo navodila in prometno signalizacijo.

Dars promet zimske razmere
17:27
Bulvar  |  Tuji trači
TRAGIČEN ZAPLET

Še ena smrt zaradi estetskega posega v tujini: umrla znana vplivnica

Preiskava je v polnem teku, policija pa zbira dokaze in preverja morebitno malomarnost.
Kaja Grozina7. 1. 2026 | 17:27
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
JUNAKI LJUDSKIH SRC

Legenda o Robinu Hoodu še traja

V Montrealu so nekaj dni pred božičem v rdečega moža oblečeni aktivisti vdrli v supermarket, odnesli hrano in jo razdelili revnim.
Veso Stojanov7. 1. 2026 | 17:00
17:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Če tega ne storite pravočasno, je lahko škoda velika

Moker in težak sneg lahko polomi veje. Preverite, kdaj in kako pravilno otresati sneg z dreves, grmovnic in živih mej, da preprečite škodo.
7. 1. 2026 | 17:00
16:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOVA RAZKRITJA

Opravili obdukcijo Korošice (44), ki je umrla po liposukciji v Turčiji, zdaj se je oglasila policija

V zvezi z njeno smrtjo policija informacije pridobiva tudi s pomočjo Interpola.
7. 1. 2026 | 16:58
16:45
Lifestyle  |  Astro
STVARI SPRAVIMO V POGON

Sveče v feng šuju: katalizator za vsa področja našega življenja

Predstavljajo element ognja.
7. 1. 2026 | 16:45
16:45
Novice  |  Slovenija
PODATKI

Zaradi snega imel premier Golob težave z letalom, DARS razkril, koliko plugov je bilo na delu

DARS ponovno poziva voznike, naj hitrost prilagodijo razmeram, ohranjajo varnostno razdaljo, uporabljajo ustrezno zimsko opremo ter upoštevajo navodila in prometno signalizacijo.
7. 1. 2026 | 16:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine?
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
