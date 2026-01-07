»Včerajšnje sneženje je zahtevalo hitro in učinkovito intervencijo naših ekip – 212 vzdrževalcev, 136 posipnih in plužnih vozil, 4.156 ton soli in 301.610 litrov natrijevega klorida,« so sporočili iz DARS-a. V času izvajanja zimske akcije so zabeležili 23 prometnih nesreč, na srečo zgolj z materialno škodo. Nesreče pa so pomembno vplivale na izvajanje zimske službe ter posledično tudi na pretočnost avtocest in hitrih cest.

Razmere so bile zahtevne, predvsem zaradi močne burje in zdrsov tovornih vozil, ki smo jih izločali na več odsekih avtocest po vsej državi. »Ob tem obžalujemo, da so nekateri vozniki v zahtevnih razmerah na določenih odsekih obstali dalj časa in se jim zahvaljujemo za strpnost, potrpežljivost in razumevanje,« so še navedli.

Predsednik vlade namesto na Brniku pristal v Trdtu Torkovo sneženje je ohromilo tudi letalski promet. Zaradi poledenele steze so morali zvečer zapreti brniško letališče. Predsednik vlade Robert Golob, ki se je vračal iz Pariza, je namesto na Brniku zato pristal v Trstu in se od tam po cesti vrnil v Ljubljano, navaja 24ur.com.

DARS ponovno poziva voznike, naj hitrost prilagodijo razmeram, ohranjajo varnostno razdaljo, uporabljajo ustrezno zimsko opremo ter upoštevajo navodila in prometno signalizacijo.