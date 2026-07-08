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Totalna vojna med Slovenci v Bruslju! Šarec in Joveva rohnita: »Ne Grimsa, izključite Janšo!«

Slovenska evroposlanca sta naslovila pismo na predsednika Evropske ljudske stranke (EPP) Manfreda Webra. Čeprav sta iz konkurenčne bruseljske politične skupine, ga pozivata, naj se pri čistki ne ustavi pri Grimsu, ampak nadaljuje z Janšo.
Slovenska evroposlanca Irena Joveva in Marjan Šarec hočeta vreči Janšo iz EPP-ja. FOTOMONTAŽA: Delo UI
Slovenska evroposlanca Irena Joveva in Marjan Šarec hočeta vreči Janšo iz EPP-ja. FOTOMONTAŽA: Delo UI
E. N.
 8. 7. 2026 | 10:57
 8. 7. 2026 | 10:57
7:18
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Kot na Novicah skrbno poročamo, je danes dan D za Branka Grimsa. Slovenski evroposlanec iz vrst SDS in član Evropske ljudske stranke se je znašel v nemilosti bruseljskih kolegov, ki mu očitajo pomanjkljivo delovno etiko, v ozadju pa naj bi šlo za spor predvsem okrog deljenja skupnih evropskih vrednot. Grims naj bi v preteklosti zavijal preveč skrajno desno in miniral prizadevanja lastne stranke, mu očitajo v bruseljskih kuloarjih.

Spomnimo, v evropskem parlamentu EPP zastopa t.i. »žlahtno konzervativno sredino«, ki s skrajnimi desničarskimi politikami noče imeti nič skupnega. Nasprotno naj bi se Grims pečal s skupino Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), ki veljajo za zmerne evroskeptike, nasprotujejo federalizaciji EU-ja in imajo trda stališča glede migracij ali tradicionalne vloge družine kot skupnosti moškega in ženske. Zato ne bi bilo čudno, če bo Grims po današnjem dnevu zatočišče iskal pri njih, če seveda ne bo odstopil, k čemur ga nagovarja strankarska kolegica Romana Tomc.

V spor, ki je bil sprva notranja zadeva EPP-ja, sta se vmešala druga dva slovenska evroposlanca: Irena Joveva in Marjan Šarec. Oba spadata v skupino Renew Europe, ki je naslednica bolj znane skupine Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE). Pismo, ki sta ga Joveva in Šarec poslala šefu konkurenčne politične skupine Manfredu Webru, v katerem napadata stranko SDS in Janeza Janšo, objavljamo v celoti:

Celotno pismo Joveve in Šarca, v katerem obračunata z Janšo

Spoštovani predsednik Weber,

piševa vam pred glasovanjem na plenarni skupščini skupine EPP o osnutku predloga sklepa o prenehanju članstva poslanca Evropskega parlamenta Branka Grimsa. 

Čeprav si nikoli ne bi predstavljala vmešavanja v notranje zadeve druge politične družine, sva se čutila dolžna ponuditi nekaj, kar lahko opiševa kot prijateljski prispevek. Navsezadnje, ko se politična skupina loti težke naloge ocenjevanja, ali so določena politična stališča in dejanja še vedno združljiva z njenimi vrednotami, lahko kolegi izven družine včasih pomagamo zagotoviti, da se vaja izpelje do logičnega zaključka.

Osnutek predloga kaže, da je skupina EPP resno razmislila o tem, ali so določena politična stališča in dejanja še vedno  družljiva s krščansko demokracijo, pravno državo in načeli, ki povezujejo vašo politično družino. Kot zunanji opazovalci lahko le pozdravimo takšno vajo politične doslednosti. Težje pa je razumeti, zakaj se zdi, da je to razmišljanje omejeno samo na g. Grimsa, ko pa stališča, opredeljena v predlogu, deli in večkrat podpira tudi stranka, ki jo zastopa.

Jasno je treba povedati, da so navedena stališča g. Grimsa v omenjenem predlogu EPP za odločitev popolnoma skladna z uradnim stališčem Slovenske demokratske stranke (SDS). Kratek pregled zapisnikov glasovanja v Evropskem parlamentu in stališč drugih uradnikov SDS razkriva, da stranka pri vsaki posamezni točki, od ideoloških povezav do parlamentarnega ravnanja, zastopa popolnoma enaka stališča.

Predlog natančno poudarja, da je g. Grims jasno nasprotoval stališču skupine, z zahtevo po "odpravi vseh oblik cenzure in Zakona o digitalnih storitvah", izjavo, da mora "pasti sanitarni kordon", in aktivnim kljubovanjem Evropskemu sodišču. Ključno je, da predlog podrobno opisuje tudi njegovo javno podporo vladi pod vodstvom PfE v škodo sestrske stranke EPP, s podporo političnim konkurentom na Poljskem, Madžarskem in drugod.

Vendar to sistematično spodkopavanje partnerskih strank EPP ni značilno le za g. Grimsa, temveč predstavlja strateško in  ideološko vedenje stranke SDS kot celote. Pregled ključnih glasovanj o poročilih in predlogih, povezanih s pravno državo, kaže, da celotna delegacija SDS dosledno krši mejo skupine EPP in glasuje ob njem. Vsaka obtožba, izrečena proti g. Grimsu, se nanaša neposredno na druge člane SDS in stranko kot tako. Preprosto glasno in neposredno sporoča, kaj preostala delegacija podpira, bolj subtilno.

Tu se naša prijateljska zaskrbljenost spremeni v pristno radovednost. Predvidevamo, da je tako izkušena in načelna politična družina, kot je EPP, skrbno ocenila, ali so stališča, opisana v njenem predlogu, edinstvena za g. Grimsa ali odražajo širšo politično realnost znotraj SDS in njenega vodstva. Kako drugače si lahko razložimo strpnost do stranke, katere vodja Janez Janša se je redno spopadal z Evropsko komisijo zaradi vprašanj pravne države, sistematično napadal svobodo medijev, vključno z odvzemom financiranja nacionalne tiskovne agencije STA, in namerno oviral imenovanje tožilcev Evropskega javnega tožilstva (EPP) med svojim zadnjim mandatom v vladi?

Poleg tega, kako lahko EPP upraviči nadaljnje članstvo stranke, ki ohranja globoko strateško zavezništvo z Viktorjem Orbánom, čigar lastna stranka je bila zaradi istega vedenja prisiljena izstopiti iz EPP? Končno, kako EPP uskladi svoje demokratične vrednote z vodjo stranke, ki odkrito sprejema skrajno desno populistično ideologijo in je bil pomemben evropski zagovornik Donaldove Trumpove "velike laži" po ameriških predsedniških volitvah leta 2020?

Če so stališča, opisana v predlogu, resnično nezdružljiva z vrednotami EPP, potem vprašanje ni več, ali gospod Grims spada v EPP. Glasovanje bi lahko to zadevo rešilo. Pravo vprašanje je, zakaj stranka, ki sistematično promovira ista stališča, še vedno sodi. Zato vas pozivamo, da pogledate dlje od sistemske prisotnosti skrajno desničarskega populizma v vaših vrstah in se neposredno lotite te težave.

Lep pozdrav,

Irena Joveva
Marjan Šarec
____
(Opomba: prevod iz originalnega angleškega pisma, ki ga je pridobil Politico, v slovenski jezik je opravljen s pomočjo umetne inteligence)

Izključitve iz EPP so sicer zelo redke. Nazadnje je postopek o izključitvi iz te politične skupine potekal leta 2021, in sicer v zvezi z evroposlanci iz vrst stranke Fidezs tedanjega madžarskega premierja Viktorja Orbana. Fidesz je še pred morebitno izključitvijo marca 2021 sam izstopil iz EPP.

Šef EPP-ja Manfred Weber FOTO: Yves Herman/Reuters
Šef EPP-ja Manfred Weber FOTO: Yves Herman/Reuters
Ne gre sicer pričakovati, da bo tožarjenje Šarca in Joveve glede Janše naletelo na posluh pri Webru. Ta je namreč dal jasno vedeti, da gre za notranjo zadevo EPP, hkrati pa je jasno podprl SDS in Janeza Janšo. Po njegovih besedah vodja delegacije SDS v Bruslju Romana Tomc, ki je tudi ena od podpredsednic skupine EPP v Evropskem parlamentu, »opravlja odlično delo«, pri čemer je Weber izpostavil njen »zelo močan prispevek iz Slovenije«. Obenem je pozdravil vrnitev Janeza Janše na položaj predsednika slovenske vlade. »Potrebujemo njegove izkušnje. Je dolgoletni, izkušen politik v tem času izjemno zahtevnih sprememb,« je dodal predsednik največje politične skupine v Evropskem parlamentu.

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