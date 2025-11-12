Tožba razrešenega direktorja Doma starejših Rakičan, odstreljeni šef hoče nazaj

ZORAN HOBLAJ

Novi vodja Vilko Kolbl napovedal revizijo poslovanja.

Zoran Hoblaj, julija razrešeni direktor Doma starejših Rakičan, na soboškem oddelku delovnega sodišča Maribor terja, da razveljavijo sklep sveta zavoda doma, s katerim so mu kot direktorju odpovedali pogodbo z zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. Pol milijonaevrov škode? Postopek razrešitve dolgoletnega direktorja – Hoblaju bi že tretji mandat potekel v letu 2026, ta položaj je prvič zasedel leta 2011 – se je začel januarja letos, ko je svet zavoda, ki mu je predsedovala Ines Magdič, postopek sprožil zaradi sumov nepravilnosti v poslovanju doma in oviranja dela sveta ter smrti ene od ...