Tožilstvo nad nekdanja šefa policije zaradi šikaniranja na delovnem mestu

Specializirano tožilstvo je pretekli mesec na ljubljansko okrajno sodišče vložilo obtožni predlog zoper nekdanjega generalnega direktorja policije Antona Olaja in nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Andreja Juriča. Očita jima kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu.

Anton Olaj FOTO: Jože Suhadolnik

Kot so za Dnevnik potrdili na posebnem oddelku tožilstva, Juriča za to kaznivo dejanje preganjajo po prvem odstavku, ki predpisuje zaporno kazen do dveh let za storilce, ki na delovnem mestu »s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzročijo drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost«. Olaju tožilstvo očita enako kaznivo dejanje tudi po drugem odstavku, ki predvideva višjo kazen za primere, ko ima šikaniranje »za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega«. Po neuradnih podatkih časnika naj bi posebni oddelek specializiranega tožilstva preiskavo sprožil na podlagi prijave nekdanje generalne direktorice policije in kasnejše notranje ministriceki je bila v času tretje Janševe vlade ena izmed tistih vodilnih policistov (poleg nje tudiin drugi), ki so bili premeščeni v Tacen in vključeni v nekakšne »kazenske« delovne skupine.