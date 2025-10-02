Tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti premierju Golobu v zadevi Bobnar

Specializirano državno tožilstvo je na ljubljansko okrožno sodišče po neuradnih informacijah N1 danes vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti predsedniku vlade Robertu Golobu v zadevi Bobnar. Gre za očitke o domnevnem nedopustnem vmešavanju v delo policije, ki jih je proti premierju nanizala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar.

Pred letom dni je policija na Specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper premierja Goloba zaradi suma kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. Premierju so očitali kaznivo dejanje po drugem odstavku 264. člena kazenskega zakonika iz poglavja kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.

Golob je tedaj očitke zavrnil, saj da gre za besedo proti besedi dveh politikov. Bobnar, ki je zaradi spora z Golobom odstopila s funkcije ministrice za notranje zadeve, pa je vseskozi stala za svojimi navedbami o Golobovem vmešavanju v policijo.

Tožilstvo bi lahko ovadbo policije zavrglo, lahko bi vložilo neposredno obtožbo, odločilo pa se je vložiti zahtevo za sodno preiskavo.

Zdolšek prepričan v neutemeljenost zahteve

Odvetnik premierja Roberta Goloba Stojan Zdolšek je bil o vloženi zahtevi za sodno preiskavo obveščen iz medijev. Prepričan pa je, da je taka zahteva neutemeljena in verjame, da sodišče preiskave »ne bo uvedlo kar tako«. »Če to drži, me glede na vsebino zadeve to preseneča,« je današnje medijske objave komentiral odvetnik Zdolšek.

Kot je dejal, pa sama zahteva za sodno preiskavo »ne pomeni še nič kritičnega«. Zdaj morajo najprej počakati, da jih sodišče obvesti o njeni vložitvi, potem pa bodo lahko podali odgovor nanjo in sodišču, če bo to potrebno, predstavili, zakaj menijo, da je zahteva neutemeljena, je navedel. Status tožilstva in obrambe je v tem postopku enakovreden, je dejal.

Potrdil pa je, da bi Golob, če bi sodišče sodno preiskavo uvedlo, dobil status obdolženca. »Bi bili pa tudi v tem primeru še daleč od obsojenca,« je dodal.