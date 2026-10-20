Tožilstvo zahteva preiskavo Vrtovčevega državnega sekretarja: v ozadju več kot 61.000 evrov izplačil, na računih celo Lego kocke

Specializirano državno tožilstvo je v zadevi Pomurski vodovod na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo štirih oseb. Med njimi naj bi bil tudi Damijan Jaklin, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in nepoklicni župan Velike Polane. Po poročanju 24ur kriminalisti sumijo, da si je Jaklin s pomočjo navideznih poslov pridobil več kot 61.000 evrov nezakonite premoženjske koristi, večinoma v gotovini.

Tožilstvo je potrdilo, da je zahtevo za preiskavo vložilo 17. septembra. Obravnavajo sume zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pomoči pri tem kaznivem dejanju, jemanja podkupnine in pranja denarja. O uvedbi sodne preiskave mora odločiti še sodišče.

Sporni posli po gradnji vodovoda

Očitki se nanašajo na gradnjo približno osem milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda, ki ga je izvajalo srbsko podjetje MPP Jedinstvo. Kriminalistom sicer ni uspelo dokazati, da bi Jaklin vplival na javni razpis, so pa pod drobnogled vzeli poslovanje po zaključku gradnje. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi podjetje MPP Jedinstvo na podlagi domnevno fiktivne pogodbe slovenskemu podjetju JHP nakazalo 102.476 evrov. Pogodba je bila datirana na 10. oktober 2017, nakazila pa so sledila spomladi 2018. Preiskovalci sumijo, da storitve iz pogodbe niso bile opravljene, velik del denarja pa naj bi končal pri Jaklinu.

Med osumljenimi naj bi bili po neuradnih informacijah 24ur poleg njega še lastnica podjetja JHP Jana Habjan ter podjetnika Mitja Hertiš in Mića Mićić.Pomemben del dokaznega gradiva naj bi bila Excelova tabela, ki so jo kriminalisti našli na računalniku Jane Habjan. V njej naj bi bila zabeležena izplačila, povezana z Jaklinom.

Preiskovalci so pod drobnogled vzeli tudi več denarnih nakazil in plačil. Med drugim naj bi lokalno športno društvo pred volitvami prejelo dobrih 580 evrov za nakup žog, Lovsko društvo Velika Polana 2000 evrov, 661 evrov pa naj bi znašali računi za lego kocke, namenjene Jaklinovemu sinu.

Jaklin naj bi neposredno prejel tudi 3000 evrov gotovine. Dodatnih 54.000 evrov naj bi bilo izplačanih prek računov za storitve, ki po ugotovitvah preiskovalcev niso bile opravljene. V dokumentaciji naj bi našli še osnutek pogodbe, po katerem bi Jaklinu za pridobljen posel, povezan z evropskimi sredstvi, pripadala 15-odstotna provizija.

Jaklin očitke zavrača, Vrtovec mu še vedno zaupa

Jaklin, ki velja za tesnega sodelavca ministra za infrastrukturo in predsednika NSi Jerneja Vrtovca, vse očitke zavrača. Z ministrstva so sporočili, da državni sekretar z vložitvijo zahteve za sodno preiskavo ni seznanjen. Obtožbe je že večkrat označil za neutemeljene in zlonamerne, pri čemer vztraja. Vrtovec pa je na vprašanje, ali Jaklin še vedno uživa njegovo zaupanje, odgovoril: »Vedno.« Minister je ob tem ocenil, da bi moralo tožilstvo z vložitvijo zahteve počakati do konca lokalnih volitev.

Tudi Habjanova je že ob prvih razkritjih zanikala nepravilnosti in trdila, da sporni dogovori niso bili sklenjeni. Za pripravo nekaterih dokumentov je obtožila osebo, ki je domnevne nepravilnosti prijavila kriminalistom. Za zdaj gre za sume kaznivih dejanj. O tem, ali se bo zoper Jaklina in druge osumljene začela sodna preiskava, bo odločilo sodišče.