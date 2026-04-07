Tradicija se nadaljuje: mladi prevzemajo sevniško salamijado (FOTO)

NOVA GENERACIJA

Pod mentorstvom izkušenih članov pridobivajo znanje in prinašajo svežo energijo.

Če obstaja nekaj, kar doživi 65 izvedb, potem že mora biti dobro ... Tako je tudi s sevniško salamijado, ki jo nekateri pozorni kronisti enačijo s smučarskim praznikom za pokal Vitranc, ki je prav tako doživel svojo 65. izvedbo. Tako Vitranc kot sevniška salamijada imata častitljivo zgodovino tudi zaradi ljudi, ki so Sevniško salamijado ne nazadnje spravili na takšno raven, da je postal dogodek v Sevnici že kulten. Prav zmaga v Sevnici je tista, ki med salamarji največ velja. Če kdo zmaga v Sevnici, potem je njegova salama res dobra. Zdaj se že ve. Nadaljevali jo bodo: 26-letni Vid Camloh, ...