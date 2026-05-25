Tradicionalen, a vsako leto boljši: cviček znova združil Dolenjsko (FOTO)

VINOGRADNIŠKI PRAZNIK

Vinogradniki združujejo tradicijo in sodobne pristope, cvičkovemu dvoru pa se je pridružil tudi novi ambasador Matjaž Pavlin.

Največji praznik dežele cvička, 54. Teden cvička, ki je že peto leto potekal pod okriljem Festivala cvička, je za nami. S soncem obsijan praznik vinogradnikov, vinarjev in vseh ljudi dobre volje je povezal tradicijo, kulturo, enologijo, kulinariko, druženje in zabavo. Dolenjci so kljub težkim razmeram v vinogradništvu in kljub opuščanju vinogradniških površin še kako ponosni na svojega posebneža, cviček torej. To potrjuje tudi množičnost na tradicionalni petkovi povorki čez Kandijski most na novomeški Glavni trg, ki se je je udeležilo okoli tisoč vinogradnikov iz 32 vinogradniških društev, ...