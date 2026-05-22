Tradicionalna prireditev v Sovjaku znova pritegnila množice (FOTO)

Ob 32. občinskem prazniku Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in drugih majskih prireditvah je bilo v vinogradih Sovjaka, po hribčkih nad Blaguškim jezerom, spet izjemno veselo. Gostoljubje sovjaških vinogradnikov se je namreč še enkrat potrdilo, znova so pričarali čudovit 27. Dan odprtih vrat vinskih kleti in klüčaj v Sovjaku.

Dvakrat več

Kot običajno je odprtje slovesnosti pri Golnarjevi kleti hudomušno in sproščeno vodila Breda Žunič, skoraj 250 udeležencev prijetnega druženja od blizu in daleč sta nagovorila tudi župan Andrej Vrzel in Anton Golnar, podpredsednik Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric. Nastopili so Pihalna godba Sveti Jurij ob Ščavnici in prijatelji glasbeniki, ki so z glasbo spremljali ves pohod: Timotej, Bine, Nino, Anej. Lepa in napredna vas Sovjak ima 325 prebivalcev, ko pa občina praznuje, se njihovo število najmanj podvoji. Takrat namreč Društvo vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric v sodelovanju z občino in številnimi domačimi vinogradniki pripravi tradicionalni pohod, po Sloveniji in tudi zunaj meja znan pod imenom Dan odprtih vrat vinskih kleti in klüčaj.

Dogodek je spremljalo toplo in sončno vreme.

Udeleženci so veselo nazdravljali.

Pri Golnarjevi kleti raste tudi potomka najstarejše trte na svetu. Zboru je sledil prijeten in vesel pohod s skoraj 250 udeleženci. Po Sovjaku so lahko pokušali vina in domače specialitete prijaznih vinogradniških družin: od Golnarjeve kleti do številnih vinogradniških družin in vinarjev. Zaključek pohoda je bil pri gasilskem domu PGD Sovjak, kjer se je s prijetnim druženjem sklenil še en lep dogodek. Vsi udeleženci so uživali na pohodu, ki je bil terensko zelo razgiban, tudi vreme jim je bilo po večini naklonjeno, ob vseh dobrotah jim je še najbolj teknila odlična kisla štajerska župa.

Mize so se šibile pod težo domačih dobrot.

Velja omeniti, da sovjaškim vinogradom tudi letos dobro kaže. O tem so se lahko prepričali tudi ljubitelji dobre kapljice na pohodu, ki so že naznanili svojo udeležbo na 28. Dnevu odprtih vrat vinskih kleti in klüčaj.