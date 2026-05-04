PRVOMAJSKA PARADA

Tradicionalna prvomajska parada z rekordnimi 238 vozili pod Krvavcem (FOTO)

Avto-moto društvo Cerklje na Gorenjskem pripravilo 71. prvomajsko paradno vožnjo. Številni gledalci ob cesti so imeli kaj videti.
Najstarejši motor je bil letnik 1923. FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

Parada vozil skozi Trato

Spremljala so jih gasilska vozila.

V povorki je bilo 169 motorjev in motornih koles.

Zbor v Dvorjah

Člani Moped toura iz Zaloga so redni udeleženci.

Poskrbeli so za hrano.

Najstarejši motor je bil letnik 1923. FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar
Janez Kuhar
 4. 5. 2026 | 14:45
Avto-moto društvo Cerklje na Gorenjskem, ki letos praznuje 73-letnico delovanja (ustanovljeno je bilo maja 1953), je v lepem, sončnem, a hladnem vremenu v petek, 1. maja, zelo uspešno organiziralo tradicionalno, že 71. prvomajsko paradno vožnjo z rekordno udeležbo. Glavni sponzor je bila Občina Cerklje na Gorenjskem. Navzoče je na začetku pozdravil predsednik AMD Cerklje Zdravko Novak in vsem zaželel varno vožnjo. Dogodka se je udeležil tudi cerkljanski župan Franc Čebulj. Kot je povedal predsednik športne komisije pri AMD Cerklje Jože Glavan, je karavana vozil obiskala 17 vasi pod Krvavcem. Kolona avtomobilov, motornih koles ter šestih gasilskih vozil je krenila že tradicionalno izpred gostilne Bavant v Dvorjah pod Krvavcem mimo Gradu Strmol, skozi vasi Češnjevek, Adergas, Trata, Velesovo, Praprotna Polica ter nazaj skozi Dvorje in Grad do Pšate, skozi Poženik, Šmartno, Glinje do Zaloga in Lahovč, mimo Vopovelj, skozi Spodnji in Zgornji Brnik ter Cerklje do nogometnega centra v Velesovem oziroma do gostinskega lokala Kantina priznanega kuharja Jožeta Bukovinskega, kjer je bilo tradicionalno zaključno srečanje.

238 osebnih

vozil je bilo letos.

Številni gledalci ob cesti so videli najnovejša osebna vozila najrazličnejših znamk in tudi številna stara, a lepo ohranjena. Letos je po besedah Novaka sodelovalo rekordnih 238 osebnih vozil, šest gasilskih vozil, 11 mopedistov Moped toura Zalog pod Krvavcem in 169 predvsem športnih motornih koles, nekaj tudi iz sosednjih občin Šenčur, Komenda, Mengeš in Kamnik. Veliko je bilo lepo ohranjenih in starih več kot 60 let.

Dobro poskrbljeno za varnost

Članom AMD Cerklje na Gorenjskem so bili pri organizaciji 71. paradne vožnje v pomoč gasilci iz Velesovega, Zaloga, Spodnjega Brnika - Vopovlje, Lahovč, Cerkelj in Zgornjega Brnika, ki so poskrbeli za njihovo varnost, pomagali so jim tudi posamezniki, člani AMD Cerklje, med njimi Franc Dolinar (letos bo dopolnil 91 let). Dva kombija jim je za parado odstopilo podjetje Meteor iz Cerkelj. Prve piknike po paradnih vožnjah so imeli na Štefanji Gori pod Krvavcem, pozneje pa na spodnji postaji žičnice na Krvavec. Na prvih paradnih vožnjah pod Krvavcem je sodelovalo le okrog 20 motoristov, ki so se 1. maja zbrali na dvorišču Zadružnega doma v središču Cerkelj.

Najstarejši motor je tokrat vozil Simon Ribnikar iz Zgornjega Brnika, in sicer je prišel z motorjem znamke Raleiak letnik 1923. Kot je povedal Simon, je to edini motor v Sloveniji te znamke, izdelali pa so ga v Angliji. Za večerno vožnjo je moral prižgati zadnjo luč na motorju z vžigalnikom karbid ali pa plin. Med udeleženci letošnje povorke so bili najstarejši trije mopedi Moped toura iz Zaloga pri Cerkljah z letnico izdelave 1957. Lepo obnovljena tomosa colibri 02 letnik 1963 in 1964 sta imela Florjan in Andraž Koželj iz Lahovč. Kot pravi Florjan, se s tem motorjem še ni vozil po dežju, doma pa jih ima še nekaj za obnoviti. Atrakcija zadnjih let pa so starodobniki. Najstarejši osebni avtomobil fiat 600D letnik 1966 je vozil Darko Galjot iz Velesovega, s traktorjem je prišel Vido. Ob koncu so za vse sodelujoče pripravil družabno srečanje.

