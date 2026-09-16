Tragedija na primorski avtocesti: Darsov nadzor pokazal, da je tovornjak predolgo stal v odstavni niši

Po hudi prometni nesreči na primorski avtocesti, v kateri so konec avgusta umrli dva otroka in 74-letna ženska, je Dars končal izredni interni nadzor. Ugotovitve po poročanju POP TV in Kanala A kažejo, da je pokvarjeno tovorno vozilo v odstavni niši stalo predolgo.

Nesreča se je zgodila 27. avgusta med Uncem in Ravbarkomando v smeri proti Kopru. V silovitem trčenju so umrli štiriletni in 11-letni otrok ter 74-letna ženska, še dve osebi pa sta bili poškodovani.

Tovornjak naj bi stal več ur

Kot sta poročali televiziji, je pokvarjeni tovornjak v odstavni niši stal več ur pred nesrečo. Darsova pogodbena avtovleka bi ga morala po klicu odstraniti najpozneje v 45 minutah, vendar se to ni zgodilo. Razlog naj bi bil v tem, da je voznik tovornjaka naročil svojo vlečno službo. Nadzornik, ki naj bi voznika dvakrat obiskal, mu je to dovolil, prav to ravnanje pa naj bi bilo tudi predmet internega nadzora. Na Darsu so pojasnili, da so ugotovitve o okoliščinah dogodka in ravnanju pristojnih služb posredovali policiji. Morebitne odgovornosti in nadaljnjih ukrepov za zdaj ne komentirajo, saj preiskava še poteka.

Trčenje v parkirani tovornjak

Po prvih podatkih policije je 64-letni državljan Bosne in Hercegovine tovornjak zaradi okvare parkiral v odstavni niši. Vanj je nato trčil osebni avtomobil italijanskih registrskih oznak. Po neuradnih informacijah naj bi voznik osebnega avtomobila zaspal za volanom, najprej trčil v odbojno ograjo, nato pa še v tovornjak.

Policija ga sumi kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V avtomobilu je bilo pet državljanov Severne Makedonije s prebivališčem v Italiji. Oba voznika sta trčenje preživela brez poškodb.