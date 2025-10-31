Tragedija v Novem mestu skozi oči katoličanov: »To je bil udarec v obraz nam vsem«

Slovenija je v šoku. 48-letni oče Aleš Šutar je izgubil življenje med tem, ko je želel zaščititi 18-letnega sina. Do tragičnega dogodka je prišlo v soboto, 25. oktobra, v zgodnjih jutranjih urah pred novomeškim lokalom.

Aleš je hotel priskočiti na pomoč sinu, ob tem naj bi mu 21-letni osumljenec usodni udarec zadal s kovinskim bokserjem, s katerim ga je zadel v zatilje. Reševalcem ga je uspelo oživiti, a je zvečer v bolnišnici umrl.

FOTO: Črt Piksi

Kako dogajanje odmeva med ljudmi in v njihovih srcih, so za portal Družina razkrili duhovnika in redovnica, ki živijo na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter se tako rekoč vsak dan srečujejo z Romi.

Svoj pogled na tragični dogodek, ki je vzel življenje priljubljenemu Novomeščanu, so za bralce spletne Družine razgrnili Mitja Bulič, župnik župnije Novo mesto – sv. Janez in Prečna, kjer leži eno največjih romskih naselij v Sloveniji, redovnica Emanuela Žerdin iz Krškega in Anton Gnidovec, župnik v Vinici.

En sam udarec je ranil toliko ljudi!

Mitja Bulič, župnik župnije Novo mesto – sv. Janez in Prečna (na sredini) FOTO: Škofija Novo mesto

»Novica o smrti očeta, ki je nič hudega sluteč prišel po sina, nas je vse presunila. To se vidi po odzivu na družbenih omrežjih in tudi v živo. Prižgane svečke in množica, zbrana na Glavnem trgu Novega mesta, glasno govorijo,« je povedal Mitja Bulič, župnik župnije Novo mesto – sv. Janez in Prečna.

In nadaljeval, da je glasno spregovoril tudi smrtonosni udarec. »Povedal je več, kot želimo slišati. Povedal je, da so si odgovorni predolgo zatiskali oči in ušesa. Ta udarec je povedal, da smo ujetniki manjšine, ki si lahko nemoteno vzame pravico v svoje roke. Ta udarec je g. Aleša ubil, nas pa je zelo ranil. To je bil udarec v obraz nam vsem. In ta udarec bo pustil sledi. Najbolj v družini, ki se je morala posloviti od očeta, moža, sorodnika, ... Pustil bo sledi v Novem mestu.«

Župnik župnije Novo mesto – sv. Janez in Prečna ob dogodku razmišlja, ali je res preveč, če pričakujejo, da smo pred roko pravice vsi enaki. »V cerkvah tolikokrat govorimo, da smo pred Bogom vsi enaki. Je to pretežko pričakovati od države? Je res nemogoče, da bi bilo naše življenje enako vredno kot življenje drugih? A res naša lastnina ni enako vredna kot lastnina drugih? Ali je naša pravica do varnega sprehoda res manjša? Je res preveč, če pričakujemo, da bomo pred roko pravice vsi enaki?«

Slovenske zastave niso še nikoli tako žalostno plapolale

Redovnica Emanuela Žerdin FOTO: Izidor Scek

Redovnica Emanuela Žerdin je pretresena in se ob tragičnem dogodku sprašuje, kako naprej. »Zgodilo se je, česar smo se bali. Moral je umreti mlad mož in oče pred očmi svojega otroka, da se je resno vzelo dolgotrajne probleme z nasilno skupino Romov. Solznih oči smo spremljale dogajanje na shodu v Novem mestu. Zdelo se je, da slovenske zastave niso še nikoli tako žalostne plapolale v večerni zarji! Pretreslo me je, ko so ljudje vztrajali zunaj na trgu in poslušali govore vseh prisotnih. Žal mi je bilo le, da predsednik vlade ni vzdržal do konca, ampak je le deset minut pred koncem seje vstal in odšel, brez pozdrava, brez slovesa …«

Redovnica razmišlja o zakonih in upa, da bo dovolj posluha za domačine. »Kako naprej? Če bodo visoko doneče obljubljene zakone spet pisali le strokovnjaki iz toplih uradov brez prisotnosti glasu ranjenega ljudstva, sem prepričana, da bodo tudi ti zakoni kot mnogi drugi, klavrno propadli. Če pa bo upoštevano to, kar so povedali ljudje s terena, če bo dovolj posluha za domačine, potem bo to dobro tudi za romsko skupnost.«

Veliko misijonarjev smo poslali po svetu, med Rome nobenega zares

Anton Gnidovec, župnik v Vinici FOTO: Jaroslav Jankovič

Anton Gnidovec, župnik v Vinici je razložil, zakaj so ljudje upravičeno ogorčeni nad oblastjo. »Nasilna smrt družinskega očeta v Novem mestu nas je zelo pretresla in vzbudila vihar besed, misli in čustev. Ljudje smo upravičeno ogorčeni nad oblastniki. Večletno opozarjanje, kako kritične so razmere, niso zalegle. Predlogi županov s področja Jugovzhodne Slovenije so bili vsakokrat zavrnjeni, čeprav so bili modri. Škoda. V naravi stvari je namreč, da dobrohotnim ljudem Bog in zdrava pamet pokažeta pot rešitve. Tukaj pa je šlo za načrtno zametanje prošenj državljanov, dokler ni padla smrtna žrtev.«

»Kot duhovnik razmišljam tudi o teoloških in bibličnih razsežnostih dogodka. Na misel mi prihaja stoletna modrost naših staršev, ki so nas lepo, a tudi trdo vzgajali. Namerna škoda je bila strogo kaznovana. Kar zadeva Rome, pa mora tudi Cerkev obžalovati nekaj dejstev. Veliko misijonarjev smo poslali po svetu, med Rome nobenega zares in še tistim duhovnikom, ki so jim želeli posvetiti svoje življenje, smo bolj kot ne branili,« je poudaril za spletni portal Družina Anton Gnidovec, župnik v Vinici.