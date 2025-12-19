Tragična zgodba Andrejke: mož naredil samomor, s sinom se borita za preživetje

Dobrodelni maraton Radia 1 je letos pretresla zgodba poslušalke Andrejke. Pred pol leta jo je življenje postavilo pred najhujšo izgubo: njen partner, oče njunega sina, si je zaradi bolezni vzel življenje. Ostala je sama s sinom, izgubi pa so se hitro pridružile še finančne skrbi. »Sin se šola v Mariboru in živi v študentskem domu. Ostali pa so krediti in dolgovi, ki bi jih morala poplačati. Dolgovi nama ogrožajo življenje.« Vsakdanja realnost je postala boj s skromnimi prihodki in s strahom pred prihodnostjo. Pogosto ne zmore kupiti niti osnovnih stvari, zaposlitve pa zaradi zdravstvenega stanja nikjer ne dobi. Njuna zgodba je na dobrodelnem maratonu Radia 1 odprla prostor za sočutje, toplino in pomoč. Andrejka in njen sin bosta letos deležna podpore Fundacije Radia 1, ki že vrsto let stoji ob strani ljudem v stiski.

Dobrodelni maraton je tudi letos presegel vsa pričakovanja: zbranih je bilo več kot 1,5 milijona evrov. V etru, na ulicah in prek donacij je vzniknila izjemna solidarnost, ki je postala simbol skupnosti ljudi, ki verjamejo, da pomoč ni privilegij, temveč dolžnost. V središču zgodb niso številke, temveč življenja. Preizkušnja, ki sta ji izpostavljena Andrejka in njen sin, je tih opomin, kako hitro se lahko življenje obrne na glavo. Dobrodelni maraton je tako postal več kot radijski dogodek: postal je kanal upanja in dokaz, da se najtemnejši trenutki lahko preoblikujejo v zgodbe, ki združujejo, zdravijo in pomagajo nositi bolečino.