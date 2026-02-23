Tragična zgodba Zlatke: sodnega zadoščenja ni dočakala

DELOŽIRANA IZ EDINEGA DOMA

Zlatko Olah smo v Piranu obiskali dva dni pred smrtjo. K večnemu počitku jo bodo pospremili jutri.

V majhni garsonjeri v Piranu smo Zlatko Olah obiskali v sredo. Dva dni pozneje, v petek nekaj minut po 11. uri, je v 65. letu starosti umrla. Nekoč je živela v svetlem trisobnem stanovanju v Luciji, pred skoraj desetletjem pa so jo zaradi manj kot 5000 evrov dolga – čeprav je dolgove redno odplačevala in ni pomislila, da bi uporabila stečaj – skupaj s hčerko Dono Olah ter takrat še mladoletnima vnukinjo in vnukom deložirali iz edinega doma. Stanovanje, polno spominov, je morala zapustiti, življenje pa je nadaljevala v prostoru, ki si ga je po prisilni prodaji doma komaj še lahko privoščila. ...