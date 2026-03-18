KMETIJSKA MEHANIZACIJA

Traktorji v Sloveniji so stari in tehnično zastareli

Kljub temu lahko še opravljajo kmetijska dela.
Med registriranimi traktorji v Sloveniji prevladujejo starejši. FOTO: TOMAŽ POJE

Deutz Fahr spada v skupino SDF, kjer so še Same, Lamborghini in Hürlimann; v skupini je tudi Vitibot, proizvajalec robotov za vinogradništvo in Gregoire strojev za vinogradništvo. FOTO: TOMAŽ POJE

New Holland je že vrsto let vodilni v prodaji novih traktorjev v Sloveniji. FOTO: TOMAŽ POJE

Nove generacije ozkokolotečnih traktorjev so postale višje zaradi ravnih tal v kabini in zaradi vgradnje sistemov za čiščenje izpušnih plinov; na sredini je Landini Rex nove generacije, ob njem pa dva New Hollanda starejše izdelave. FOTO: Roman Mavec

Tomaž Poje
 18. 3. 2026 | 11:44
Po nerevidiranih podatkih ministrstva za infrastrukturo je bilo konec lanskega leta (31.12. 2025) registriranih 125.190 traktorjev. Poleg registriranih imamo v Sloveniji še okrog 10.000–20.000 neregistriranih traktorjev. To so predvsem starejši, ki so najpogosteje brez kabine ali varnostnega loka in se kot taki tudi ne morejo registrirati. Med registriranimi je slabih 5000 motornih štirikolesnikov (ATV in SxS), ki so homologirani kot traktor. Generalno lahko rečemo, da so traktorji v Sloveniji stari (prestari). Tehnično zastareli, vendar lahko še opravljajo kmetijska dela. Po kriterijih Zveze starodobnih vozil bi status starodobnika lahko dobilo 50.734 registriranih traktorjev (40,5 % vseh registriranih traktorjev), saj so stari 30 let in več. V bazi vseh registriranih vozil iz lanskega leta imamo tudi traktorje, ki so bili prvič registrirani leta 1948.

Med vsemi registriranimi jih je največ v kategoriji moči od 20 do 40 kW. Takih je 54.988 oziroma 43,97 %. Sledi kategorija z močjo med 40 in 60 kW, v kateri je 33.031 oziroma 26,41 %. Na tretjem mestu so traktorji z močjo od 60 do 80 kW s 15,57-% deležem. Če združimo vse kategorije nad 80 kW, imamo 10.024 traktorjev, kar predstavlja 8,02-% delež. Pri tej delitvi so upoštevani traktorji, kjer je bila podana moč. Nekaj jih je v bazi tudi brez podatka o moči.

Manj novih

Slovenski traktorski park se tudi posodablja. Na žalost ne v taki meri, kot bi bilo treba. Lani smo v Sloveniji registrirali 899 novih traktorjev, kar je za 3,5 % manj kot leto prej. Že vrsto let je med blagovnimi znamkami po prodaji traktorjev najbolj uspešen New Holland. Lani je imel 13.3-% delež (120 traktorjev). Sledi mu Solis z 11,3-% deležem (102 traktorja). Tretji po prodaji je Deutz Fahr s 7,5-% deležem, sledijo John Deere, Case IH in Kioti. Skupina CNH (New Holland, Steyr in Case IH) je imela skupaj 23,5-% delež. Povprečna moč novih traktorjev, registriranih v letu 2025, je bila 74,8 kW.

Leta 2024 smo v Sloveniji registrirali 932 novih traktorjev, kar je za 15,6 % manj kot 2023. Pri prodaji traktorjev je najbolj uspešen New Holland. Imel je 14,6-% delež (136 traktorjev). Drugi je bil indijski Solis z 12,2-% deležem (114 traktorjev). Tretji po prodaji je bil John Deere s 6,8-% deležem (63 traktorjev). Sledijo Case IH, Claas in Steyr.

Subvencije za traktorje

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo pridobili podatke o subvencioniranih traktorjih za zadnja leta. Podpora za traktorje je bila lani prek dveh podukrepov, prvi je bil Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (kmetijstvo), drugi pa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov (gozdarstvo). S prvim podukrepom je bilo subvencioniranih 23 kmetijskih traktorjev, z drugim pa 22 gozdarskih traktorjev. Subvencijo je lani torej dobilo 45 traktorjev oziroma njihovih lastnikov, kar predstavlja samo petodstotni delež med novimi traktorji v letu 2025. Delež subvencioniranih traktorjev je relativno nizek.

