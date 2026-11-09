Trboveljski dimnik prizorišče norega podviga! Prva človeka na svetu sta se iz njega katapultirala v nebo (VIDEO)

Najvišji dimnik v Evropi, ki se kar 360 metrov dviga nad Trbovljami, je bil že prizorišče osupljivih športnih podvigov. A kaj takega se na njem še ni zgodilo. Tokrat sta si nov adrenalinski izziv zamislila Red Bullova športnika, ki sta se iz notranjosti dimnika dobesedno katapultirala v nebo. V dobrih dveh sekundah sta dosegla neverjetnih 180 kilometrov na uro in postavila dva Guinnessova svetovna rekorda. Posnetek njunega poleta je zdaj zaokrožil po spletu.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Red Bull Content Pool

»Iz dimnika v nebo,« so ob objavi spektakularnega videoposnetka zapisali pri Red Bullu in sporočili, da sta Francoz Frédéric Fugen in Španec Dani Román postala prva človeka na svetu, ki sta se s pomočjo katapulta izstrelila iz dimnika. Podvig so predstavili v sodelovanju z znamko Prada Linea Rossa. Športnika se nista zgolj pognala z vrha, temveč sta se s pomočjo posebej izdelanega 60-metrskega katapulta izstrelila visoko nad dimnik. Sledil je prosti pad, ki sta ga varno končala s padaloma.

(Oglejte si videoposnetek. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Od nič do 180 kilometrov na uro v dobrih dveh sekundah

Kot poroča Red Bull, sta športnika v izstrelitveni kapsuli od nič do 180 kilometrov na uro pospešila v vsega 2,15 sekunde. Pri tem sta bila izpostavljena pospešku, večjemu od štirikratnika zemeljskega težnega pospeška. »Stojiš v kapsuli in čakaš na odštevanje. Ko je do izstrelitve še pet sekund, globoko vdihneš in napneš vse mišice. Potem pa samo bam!« je izkušnjo opisal 35-letni Dani Román, ki ima za seboj že več kot 10.500 skokov.

Podvig jima je prinesel dva Guinnessova svetovna rekorda. Román se je pri samostojni izstrelitvi dvignil 100,36 metra nad katapult, s čimer je dosegel višino 456,7 metra nad tlemi. Pri skupni izstrelitvi pa sta s Fugenom dosegla rekordni seštevek višin 151,72 metra nad dimnikom.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Red Bull Content Pool

Za spektaklom stojijo tudi Slovenci

Za izjemnim podvigom stoji slovenska ekipa Dunking Devils Squad, katere akrobati in inženirji so razvili kar šest ton težak in 60 metrov dolg katapult z dvotonskim sistemom vzmeti. Projekt so razvijali dve leti in pol, samo postavitev naprave v dimniku pa so izvajali približno dva meseca. Ekipa je delala šest dni na teden, pogosto po 14 ur na dan.

»Ta projekt je za dva meseca postal naše življenje,« je povedal Gašper Novak iz ekipe Dunking Devils Squad. Kot je pojasnil za Red Bull, največji izziv ni bil ustvariti čim večje moči, temveč zagotoviti varno in nadzorovano izstrelitev. Projekt je podprla tudi skupina HSE, v katero spada lastnik trboveljskega dimnika.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Red Bull Content Pool

Na dimniku sta blestela že Janja Garnbret in Domen Škofic

Trboveljski dimnik sicer ni prvič gostil športnikov, ki premikajo meje mogočega. Leta 2020 sta se nanj povzpela tudi Janja Garnbret in Domen Škofic, ki sta preplezala najdaljšo umetno večraztežajno plezalno smer na svetu. Za 360 metrov dolg vzpon sta potrebovala približno sedem ur in pol, o podvigu pa so posneli dokumentarni film 360 Ascent. Že leta 1996 je koreograf Iztok Kovač na vrhu dimnika izvedel plesni nastop Sokol, leta 2020 pa so člani Dunking Devils v okviru projekta Vertigo Bird tam izvajali vrtoglave akrobacije.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Red Bull Content Pool

Dimnik, ki so ga leta 1976 zgradili za potrebe termoelektrarne, je letos praznoval 50 let. Čeprav elektrarna od leta 2014 ne proizvaja več elektrike iz premoga, je 360-metrski velikan ostal simbol Zasavja in prizorišče nekaterih najbolj nenavadnih adrenalinskih podvigov.