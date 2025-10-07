Trboveljsko urgenco rešili le začasno

Ko je Splošna bolnišnica Trbovlje napovedala, da bo zaradi nevzdržnih razmer zaprla urgentni oddelek, se je končno odzvala tudi država. Glavni problem je delovanje Enote za hitre preglede (EHP), ki bi jo moral 24 ur na dan v prostorih urgence zagotavljati Zdravstveni dom (ZD) Trbovlje, a tega ne počne – kar je po navedbah bolnišnice nezakonito.

Z julijem lani je ekipa EHP trboveljskega zdravstvenega doma samovoljno zapustila bolnišnico in se preselila v svoj dom, ker naj ne bi želela obravnavati pacientov iz Zagorja in Hrastnika. Ti pa še naprej prihajajo na trboveljsko urgenco, zato mora bolnišnica opravljati delo namesto ZD. Ker to močno obremenjuje kader in onemogoča normalno delo z bolnišničnimi pacienti, so opozorili, da bodo primorani prekiniti urgentno dejavnost, dokler se EHP ne vrne v urgentni center.

Enakih težav ni mogoče reševati po različnih regijah različno.

V ZD se s takšno oceno niso strinjali in bolnišnici očitajo nerazumevanje razlik med nujno medicinsko pomočjo in dežurno službo. Ekipa ZD se je sicer pripravljena vrniti v bolnišnico, a le če bodo izpolnjeni pogoji – med njimi ustrezna kadrovska okrepitev ob praznikih in vikendih ter sodelovanje vseh treh zasavskih zdravstvenih domov.

Direktor ZD Trbovlje rešitev vidi v ustrezni zakonodaji. FOTO: Dsa

Oglasili so se tudi župani Trbovelj, Zagorja in Hrastnika, izrazili razumevanje za težave sistema NMP, a opozorili na nevarnost zmanjšanja dostopnosti do zdravnika, preobremenjenost kadra in organizacijsko nejasnost. »Dolžnost ustanoviteljev je zagotavljanje osnovne zdravstvene varnosti občanov,« so zapisali in dodali, da jih skrbi izključevanje občin iz pogovorov na ministrstvu. Kot je znano, so se na sestanku na ministrstvu za zdravje dogovorili, da urgentni center v Trbovljah ostaja odprt. Državni sekretarje poudaril, da urgentnih centrov ni dopustno zapirati in da je rešitev vedno mogoča. Strokovni vodje treh zasavskih zdravstvenih domov bodo v nekaj dneh pripravili skupen predlog organizacije nujne medicinske pomoči, ministrstvo pa bo po potrebi prilagodilo pravila in financiranje.

Direktor ZD Trbovlje Denis Tomše poudarja, da gre le za prehodno rešitev: »Država mora pripraviti enotno ureditev za celotno Slovenijo, saj enakih težav ni mogoče reševati po različnih regijah različno.«