Trebušne viroze razsajajo po Sloveniji: NIJZ razkriva, koliko ljudi je že zbolelo in kdo je najbolj na udaru

Slabost, bruhanje, driska in neprijetne bolečine v trebuhu. V zadnjem času smo zasledili vse več pripovedi ljudi, ki se spopadajo s trebušnimi virozami in precej izrazitimi težavami. Ali je tovrstnih okužb res več kot običajno in kakšne so trenutno razmere v Sloveniji? Za pojasnila smo se obrnili na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kjer potrjujejo, da so letos prejeli več prijav črevesnih nalezljivih bolezni kot lani, a tudi zaradi druge metodologije.

»V primerjavi z lanskim letom je število prijavljenih primerov črevesnih nalezljivih bolezni letos višje,« so nam pojasnili. Ob tem opozarjajo, da večje število prijav še ne pomeni nujno tudi enako velikega porasta okužb. »Na prijavo vpliva več dejavnikov, tudi elektronsko poročanje, ki sedaj poteka in zajame več primerov obolenj«. Na NIJZ sicer pojasnjujejo, da podatkov o kakšnem aktualnem izbruhu za zdaj nimajo.

»Na splošno so v hladnejši polovici leta pogostejše rotavirusne in norovirusne okužbe. Pojavljajo se pogosteje pri mlajših otrocih, mlajših od enega leta in starejših osebah, starejših od 75-let« pojasnjujejo na NIJZ.

Norovirus, ki je zelo nalezljiv in povzroča predvsem bruhanje, drisko ter bolečine v trebuhu, je letos najbolj prizadel jugovzhodno Slovenijo. Rotavirus, ki povzroča podobne težave in je posebej pogost pri majhnih otrocih, je bil najbolj razširjen na Koroškem, najbolj pa so bili na udaru otroci, stari od enega do štirih let.

V enem tednu 230 prijav Po najnovejših podatkih NIJZ so v Sloveniji od začetka leta do 8. novembra 2026 zabeležili 2336 primerov norovirusnih in 1760 primerov rotavirusnih okužb, skupaj torej 4096 prijav. Pri norovirusih je zbolelo 1428 žensk in 908 moških, pri rotavirusih pa 949 žensk in 811 moških. Iz grafa NIJZ je razvidno, da so letos največ norovirusnih okužb beležili predvsem februarja in marca, ko je število prijavljenih primerov v posameznih tednih preseglo 200. Nov izrazit porast je sledil oktobra, ko so v enem tednu zabeležili približno 230 prijav.

Bruhanje, driska in bolečine v trebuhu: kako dolgo trajajo težave?

Eden najpogostejših povzročiteljev trebušnih viroz je norovirus, ki je zelo nalezljiv. Okužba se običajno pokaže v enem do dveh dneh, najpogostejši znaki pa so slabost, bruhanje, vodena driska in bolečine v trebuhu. Pojavijo se lahko tudi povišana telesna temperatura, glavobol in bolečine po telesu. Pri večini sicer zdravih ljudi težave razmeroma hitro minejo, običajno v 12 do 60 urah. Prav zato marsikdo kljub neprijetnim simptomom sploh ne obišče zdravnika.

»Na posvet pri zdravniku zaradi noroviroze se oglasi le manjši delež obolelih. Večina ob težavah (slabosti, bruhanju, driski) niti ne potrebuje pregleda v ambulanti, ker težave relativno hitro izzvenijo, zato predvidevamo, da je dejansko število noroviroz večje od poročanega,« so nam pojasnili na NIJZ.

Podobne težave povzročajo tudi rotavirusi, ki so posebej pogosti pri majhnih otrocih. Okužbo običajno spremljajo bruhanje, trebušni krči, vodena driska in povišana telesna temperatura.

Okužba se lahko hitro razširi po vsej družini

Norovirusi se širijo z neposrednim stikom z okuženimi, prek onesnažene hrane, vode in površin. Zato se okužbe pogosto pojavljajo v vrtcih, šolah, domovih starejših in drugih okoljih, kjer je veliko ljudi. Okužena oseba lahko virus izloča že pred pojavom prvih znakov bolezni, v blatu pa lahko ostane prisoten še 14 dni ali dlje po prenehanju driske. Največja možnost za prenos okužbe je ob začetku bolezni in prvih nekaj dni po ozdravitvi.

Podobne prebavne težave lahko povzročajo tudi drugi virusi, med njimi adenovirusi, sapovirusi in astrovirusi.

Kako se zaščititi in kdaj je treba k zdravniku?

Najpomembnejša zaščita pred trebušnimi virozami je temeljito umivanje rok z milom in tekočo vodo, predvsem po uporabi stranišča, menjavi plenic ter pred pripravo hrane in jedjo. Pomembni so tudi čiščenje površin, pravilno ravnanje z živili in uporaba varne pitne vode. Pri obolelih je treba paziti predvsem na zadosten vnos tekočine, saj lahko bruhanje in driska povzročita izsušitev. To je posebej nevarno pri dojenčkih, majhnih otrocih in starejših. Zdravniško pomoč je treba poiskati ob znakih izrazite izsušitve, nezmožnosti pitja ali hudih oziroma dolgotrajnih težavah.

Na NIJZ posebej opozarjajo, da otroci z drisko ali bruhanjem ne smejo obiskovati vrtca ali šole. Vrnejo se lahko šele 48 ur po zadnjem bruhanju oziroma driski. Za dojenčke je na voljo tudi cepljenje proti rotavirusnim okužbam, ki zmanjšuje tveganje za težji potek bolezni.