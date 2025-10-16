Trener juda Fabjan, obtožen nasilja in spolnih zlorab, ne vodi več treningov

Galerija
Na zadnje medijske objave, da je Judo zveza Slovenije pozvala judo klub Sankaku, da se trener Marjan Fabjan začasno umakne z dela v telovadnici, se je odzval tudi Fabjan sam in v izjavi za javnost pojasnil, da je vodenje treningov prepustil drugim trenerjem.
Proti Fabjanu že več mesecev poteka preiskava zaradi domnevnega fizičnega in psihičnega nasilja in celo spolne zlorabe svojih varovank v več primerih. Fabjan vseskozi zagovarja svojo nedolžnost. Fabjan je novico z zasedanja izvršnega odbora zveze označil za povzročanje pritiska v medijih zoper njega. Ocenjuje, da se na ta način onemogoča njemu »na drugi strani pa pristojnim organom, da v skladu s predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije, izpeljejo postopek brez zunanjih obremenitev in pritiskov«.
Vse od začetka očitkov zoper trenerja Sankakuja je ta prepričan, da gre za namerno sproženo afero s strani nekaj vodilnih v JZS. Na zvezi menijo, da je zmotno trenerjevo prepričanje, da je zveza v zadnjem primeru načrtno posredovala podatke medijem, saj ti dogodke v zvezi z enim najuspešnejših trenerjev in športov v Sloveniji spremljajo podrobno, drži pa njegova trditev, da so na zvezi poleti izpostavili, da do konca postopka v zvezi z očitki zoper trenerja ne bodo več podajali izjav.