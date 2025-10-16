Trener juda Fabjan, obtožen nasilja in spolnih zlorab, ne vodi več treningov

Na zadnje medijske objave, da je Judo zveza Slovenije pozvala judo klub Sankaku, da se trener Marjan Fabjan začasno umakne z dela v telovadnici, se je odzval tudi Fabjan sam in v izjavi za javnost pojasnil, da je vodenje treningov prepustil drugim trenerjem.

Fabjan vseskozi zagovarja svojo nedolžnost. FOTO: Polona Pirc

Domnevno nasilen, celo spolno

»Naj pojasnim, da sem prav z namenom, da se ne ustvarja nepotrebnih pritiskov in izrednih razmer, vse od izbruha 'afere Fabjan', dejansko opustil vodenje treningov in sem vodenje treningov prepustil trenerjem v klubu. Prav tako v tem času nisem bil na nobenem tekmovanju v vlogi trenerja,« je med drugim zapisal Fabjan. »Nikakor pa ne vidim razloga, da ne bi bil gledalec na tribuni na judo tekmovanjih ali, da ne bi smel biti ob ali občasno tudi v objektih, ki so moja last in v katerih poteka vadba in to na tribuni ob tatamiju,« je še zapisal trener.

Proti Fabjanu že več mesecev poteka preiskava zaradi domnevnega fizičnega in psihičnega nasilja in celo spolne zlorabe svojih varovank v več primerih. Fabjan vseskozi zagovarja svojo nedolžnost. Fabjan je novico z zasedanja izvršnega odbora zveze označil za povzročanje pritiska v medijih zoper njega. Ocenjuje, da se na ta način onemogoča njemu »na drugi strani pa pristojnim organom, da v skladu s predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije, izpeljejo postopek brez zunanjih obremenitev in pritiskov«.

Vse od začetka očitkov zoper trenerja Sankakuja je ta prepričan, da gre za namerno sproženo afero s strani nekaj vodilnih v JZS. Na zvezi menijo, da je zmotno trenerjevo prepričanje, da je zveza v zadnjem primeru načrtno posredovala podatke medijem, saj ti dogodke v zvezi z enim najuspešnejših trenerjev in športov v Sloveniji spremljajo podrobno, drži pa njegova trditev, da so na zvezi poleti izpostavili, da do konca postopka v zvezi z očitki zoper trenerja ne bodo več podajali izjav.