Severozahodni del Slovenije je v soboto, 21. novembra, dopoldne stresel potres. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 9.46 zabeležili potres magnitude 2,3 z žariščem v bližini Tolmina. Čeprav je šlo za potres razmeroma majhne magnitude, so tresenje tal po prvih podatkih zaznali tudi nekateri prebivalci širšega območja. O posameznih zaznavah so poročali iz Soče, Tolmina, Bohinja in okoliških krajev.

Po prvi oceni strokovnjakov intenziteta oziroma učinki potresa niso presegli IV. stopnje po evropski potresni lestvici EMS-98. To pomeni, da je bilo tresenje mogoče zaznati predvsem v posameznih krajih, vendar po navedeni oceni ni doseglo stopnje, pri kateri bi pričakovali večje posledice.

Kje so zaznali zadnji potres?

Podatke o potresu in drugih nedavnih potresnih dogodkih v Sloveniji objavlja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Na njihovi spletni strani je na voljo tudi preglednica zadnjih potresov, v kateri je mogoče spremljati nove zabeležene dogodke.