Tretja najstarejša Slovenka Jožefa Bučar ima 105 let, takole veselo je praznovala (FOTO)

V ponedeljek je častitljivih 105 let življenja praznovala Jožefa Bučar iz Volčkove vasi nad Šentjernejem. Življenje tretje najstarejše Slovenke je prepleteno z zgodbami o skromnosti, težkem delu, vojnih letih, izgubah, družini, veri in vztrajnosti. Njeno življenje je bilo vse prej kot lahko, vendar je skozi vse preizkušnje ostala močna, hvaležna in polna pozitivne energije. To ohranja še zdaj.

5 OTROK, 9 vnukov, 11 pravnukov in 12 prapravnukov ima Jožica.

Jožefa oz. Jožica, kot ji pravijo, je skozi svoje dolgo življenje marsikaj pretrpela. Ko se ozira nazaj, pravi, da sta jo skozi vse preizkušnje vodili predvsem vera in molitev. Vedno se je rada zatekala v bližnji Lurd, ker je veliko prepevala in molila. Prav zaradi težke življenjske poti je še toliko bolj hvaležna za vsako dobro stvar, ki ji jo je prineslo življenje. Danes je njena največja dediščina družina in razveseli se prav vsakega, ki jo obišče in ji nameni toplo besedo. V 105 letih se je iz deklice, ki je odraščala v skromnih razmerah, razvila velika družinska zgodba, ki danes povezuje kar štiri generacije. Jožica ima pet otrok, devet vnukov, 11 pravnukov – najmlajša šteje komaj tri mesece – in 12 prapravnukov – najmlajši ima en mesec.

Pri desetih ostala brez očeta

Rodila se je v Rakovniku pri Šentjerneju kot prvorojenka staršem Martinu in Ani. Odraščala je s tremi brati in sestrama v skromnih, a povezanih in vernih družinskih razmerah. Življenje jim ni prizanašalo, dva od Jožefinih sorojencev sta umrla pri komaj enem letu starosti. Ko je dopolnila 10 let, je umrl njen oče. Skrb za otroke je tako ostala na ramenih mame. Kljub napornemu delu denarja pogosto ni bilo niti za kruh. Tudi oblačila in obutev so bili dragoceni. Pogosto so nosili ponošene stvari, a so jih kljub temu skrbno vzdrževali. Jožefa je bila že od mladih nog zelo skrbna in urejena, zato je tudi v času pomanjkanja pazila na svoj videz – lase je imela vedno lepo spletene v kito. Za družino je bilo pomembno, da so bili vedno čisti in urejeni.

Šolo je obiskovala trikrat na teden, poročno obleko ji je podarila teta iz Amerike.

Pri hrani so bili skromni. Na mizi je bila predvsem hrana, ki so jo pridelali sami, meso so si privoščili le ob večjih praznikih ali takrat, ko so doma zaklali kakšno žival. Kljub pomanjkanju je bilo otroštvo brezskrbno in polno preprostih radosti. Igrač, kakršnih poznajo otroci danes, niso imeli, zato so se z nekaj kančka domišljije zabavali s preprostimi igrami, doma so izdelovali punčke iz blaga, predvsem pa so veliko peli in plesali ob dobri družbi. Jožefa je šolo obiskovala trikrat na teden. Poučeval jih je zelo strog učitelj, če otroci niso bili pridni, je sledila kazen. Jožefa se še danes spominja, da jo je bilo tega zelo strah, zato je pri pouku vedno ubogala.

Življenje, zaznamovano z vojno

Januarja 1942 je Jožefa stopila v zakon s Francem Medvedom. Poročno obleko ji je podarila teta iz Amerike. Z možem sta se preselila v Kočevje, kjer je mož prevzel domačijo s konji. Septembra 1942 se jima je rodila hči Jožica, marca 1945 pa še sin Marjan. Toda prav leto 1945 je Jožefino življenje zaznamovalo z eno najtežjih preizkušenj. Njen mož je bil med drugo svetovno vojno ubit v Kočevskem rogu. Jožefa je tako ostala sama z dvema majhnima otrokoma. Zanju je bila pripravljena sprejeti vsako delo, da ju je lahko preživljala. Čeprav je bilo življenje trdo in negotovo, ni izgubila upanja. Želela si je predvsem svoj dom, kjer bi lahko z otrokoma zaživela bolj mirno in varno. Pot jo je peljala domov v rodni Rakovnik, od tam pa v Volčkovo vas, kjer je začela skrbeti za starejšo ženico, ki je živela na kmetiji. Prav ta kmetija je postala njihov novi dom.

Najstarejši občanki občine Šentjernej je čestital tudi župan Jože Simončič. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Kasneje je Jožefa ponovno stopila v zakon, tokrat z. Skupaj sta si ustvarila družino in se veselila rojstva treh sinov, čeprav ju je zaznamovala tudi boleča izguba enega izmed njih, ki je umrl še kot majhen otrok. Preostali otroci so odrasli ob domači kmetiji in si kasneje v bližini ustvarili svoje domove. Tako je družina ostala povezana in blizu drug drugemu. Najmlajši sin je ostal na domačiji in skupaj z ženo prevzel skrb zanjo. Iz vseh teh preizkušenj je Jožefa ustvarila nekaj, kar ji danes pomeni največ – dom in veliko družino, ki se je skozi desetletja širila in rasla okoli nje. Če je Jožefa še pred letom in pol ob sinovem okroglem jubileju plesala, je danes njen korak bolj okoren, za hojo po hiši potrebuje palico, berglo ali oporo koga od domačih. Tudi sluh ni najboljši, a ko je v krogu domačih in prijateljev ob praznovanju jubileja zaslišala pesem Pred teboj, o mati, je navdušeno zapela z veselo družbo.

Sama pravi, da je njena največja življenjska zapuščina njena družina, ki je zrasla skozi štiri generacije. Vnuki, pravnuki in prapravnuki nosijo del njene zgodbe. Njene besede, navade, spomine in vrednote. Med najmlajšimi sta ravno pravnuka Mark in Sofia, ki šele začenjata svojo življenjsko pot. »Babica je ženska, ki je preživela težke čase; vojno in izgubo moža, a je kljub temu vzgojila otroke in z vztrajnostjo ustvarila dom, iz katerega so zrasle nove generacije. Postala je vez med preteklostjo in prihodnostjo družine. Od njenih otrok do vnukov, pravnukov in prapravnukov se je družina širila, rasla in spreminjala, ona pa ostaja njen pomembni skupni člen. Danes jo vsak dan obiskujejo njeni najbližji, ki radi prisluhnejo njenim zgodbam iz mladosti. Njeni spomini niso le osebni spomini ene ženske, temveč del časa, ki ga današnje generacije poznajo predvsem iz pripovedovanja. V njih so shranjeni način življenja, običaji in preizkušnje ljudi, ki so živeli v času, ko je bilo treba za marsikaj trdo delati in ko so bile najpreprostejše stvari pogosto največji dar,« je Jožefino življenje povzela njena vnukinja Karmen.

Tri generacije Lešnjakovih – sovaščanki so zaigrali že, ko je praznovala 100 let. In takrat so ji obljubili, da bodo prišli tudi, ko bo dopolnila 105 let. Obljubo so držali. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Jožefa z vnukinjo Karmen in pravnukoma Markom in Sofio Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Jožica za hojo uporablja berglo ali oporo koga od domačih. Foto: Tanja Jakše Gazvoda