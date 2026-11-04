Tretja razvojna os v Beli krajini: Janša pravi, da peščica civilnih iniciativ blokira projekte za desettisoče ljudi

Vladni predstavniki ob obisku jugovzhodne regije s številnimi pogovori urejajo konkretne rešitve za vsaj 30 ali 40 odprtih vprašanj, ki bodo dobili odgovore, časovnice, nekateri celo dokončne rešitve, je po delovnem posvetu vlade v Metliki dejal premier Janez Janša. Gradnje tretje razvojne osi se bodo najprej lotili tam, kjer ni nasprotovanj.

Gradnja južnega kraka tretje razvojne osi naj bi se v Beli krajini začela že prihodnje leto, a se na trasi mimo Novega mesta srečujejo z nasprotovanjem civilne iniciative. Na to je na današnji novinarski konferenci v Metliki opozoril tudi Janša. Po njegovih besedah se moramo vsi zamisliti nad tem, kako je mogoče, da nekaj ljudi, ki se razglasijo za civilno iniciativo, v Sloveniji dobi takšno moč, da zaustavljajo izgradnjo projekta, ki pomeni bistveno izboljšanje kakovosti življenja desettisočev, in kako je mogoče, da se postopki zaradi tega vlečejo leta. »Gre za neko sprego t. i. okoljevarstvenih civilnih organizacij in iniciativ, ki enostavno preprečujejo razvoj tam, kjer bi ga lahko dosegli, kjer ni problem denar, kjer ni problem pripravljenost lokalnih skupnosti, države in tako naprej,« je dejal. Ker se tovrstno nagajanje nanaša na en konkreten del trase, bodo pač začeli graditi drugje, je napovedal.

Najbolj razvita regija

Medtem pa bodo okvir, ki omogoča nagajanje, kot se je izrazil, skušali razgraditi v sistemskem smislu. Do podobnih težav namreč po Janševih besedah prihaja pri številnih projektih po vsej državi. Jugovzhodna Slovenija je sicer po statističnih podatkih najbolj razvita regija, kljub temu pa imajo tamkajšnje občine različne probleme, predvsem na področju infrastrukture ter urejanja prostora, je opozoril Janša. Po njegovih besedah se 40 odstotkov vse odprtih vprašanj nanaša na infrastrukturo, okoli 30 na urejanje okolja in prostora, ostalo pa na problematiko ali področja, ki jih pokrivajo drugi resorji.

»Številna odprta vprašanja, ki smo jih preučili še pred obiskom, so dobila odgovore, deloma ob obiskih, ki potekajo že od torka, deloma pa na današnji seji vlade, ki je obravnavala izključno odprta vprašanja razvoja v regiji,« je povedal premier. Vlada je šla skozi vse težave, na katere so jih predhodno opozorili župani in nekateri drugi nosilci razvoja v regiji. Za vsako od pripomb so našli odgovor oziroma potencialne rešitve, ob današnjih srečanjih pa bodo nekatere stvari dokončno dorekli, je zatrdil.

Dobra novica je po njegovem tudi v tem, da regija nima velikih težav, kar se tiče delovnih mest in gospodarskega razvoja. Gre namreč za močno regijo z največjim deležem predelovalne industrije in delovnimi mesti z visoko dodano vrednostjo, kar se odraža tudi v neto plačah in kupni moči. Sicer pa so problemi po besedah Janše zelo podobni kot v drugih delih Slovenije - pretirana birokratizacija, dolgi postopki, pritožbe na izdane odločitve, kar vse skupaj pomeni zapravljene priložnosti, zaradi katerih razvoj regije ni še hitrejši.