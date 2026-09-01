Tretji predmet na NPZ je znan

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je šolam določilo tretji predmet, pri katerem bodo devetošolci v letošnjem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ). NPZ devetošolci opravljajo iz matematike in slovenščine oziroma na narodno mešanih območjih iz italijanščine oziroma madžarščine ter iz tretjega predmeta, ki ga določi minister za izobraževanje. Izbere ga med obveznimi predmeti 8. in 9. razreda in določi, iz katerega bodo na posamezni šoli opravili NPZ.

Preverjali bodo fiziko, domovinsko in državljansko kulturo in etiko, glasbeno umetnost ali tuji oziroma drugi jezik.

Tokrat bo preverjanje potekalo iz fizike, domovinske in državljanske kulture in etike, glasbene umetnosti ali tujega jezika oziroma drugega jezika na narodno mešanem območju slovenske Istre, so sporočili z ministrstva. Ministrstvo je ob včeraj izdanem sklepu o izboru predmetov za izvajanje NPZ objavilo tudi seznam, v katerih osnovnih šolah bodo preverjali znanje iz katerega predmeta. Vse osnovne šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, pa imajo določen tretji predmet naravoslovje, so še navedli.

Nacionalno preverjanje znanja bo v letošnjem šolskem letu potekalo konec marca oziroma v začetku aprila. Preizkus iz tretjega predmeta za devetošolce bo na vrsti 24. marca.