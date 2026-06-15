Trezno za volan, do nedelje po vsej Sloveniji okrepljeni nadzori

Agencija za varnost prometa (AVP) bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni EU, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Akcija je namenjena preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola, drog in psihoaktivnih snovi ter povečevanju zavedanja o posledicah takšnega ravnanja.

Uradni podatki namreč kažejo, da vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča, alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom.

Varujmo življenja - vozimo trezni, odgovorno in brez drog

Na AVP zato voznike pozivajo, naj ne sedajo za volan, če so alkoholizirani ali pod vplivom drog. »Že majhne količine alkohola vplivajo na reakcijski čas, presojo in sposobnost varne vožnje. Posledice ene same nepremišljene odločitve pa nas lahko spremljajo vse življenje in usodno zaznamujejo več generacij. Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi - svojcev, prijateljev, sodelavcev,« opozarja direktorica AVP Saša Jevšnik Kafol.

Kot pravi, je varen prevoz domov smiselno načrtovati že vnaprej. »Pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali določite treznega voznika. Vsak od nas lahko prispeva k bolj varnim cestam. Varujmo življenja - vozimo trezni, odgovorno in brez drog,« njene besede povzema sporočilo AVP.