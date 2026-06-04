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TRGOVINA POD PRITISKOM

Trgovci novi vladi pošiljajo jasno sporočilo: Časa za odlašanje ni več

Prvič v zadnjem desetletju so beležili upad števila zaposlenih.
Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah poudarja, da koalicijska pogodba za zdaj pomeni predvsem okvir. FOTO: Blaž Samec
Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah poudarja, da koalicijska pogodba za zdaj pomeni predvsem okvir. FOTO: Blaž Samec
N. P.
 4. 6. 2026 | 17:52
4:16
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Trgovinska zbornica Slovenije pozdravlja gospodarske napovedi iz koalicijske pogodbe, a novi vladi pošilja zelo jasno sporočilo: ukrepi morajo priti hitro, premišljeno in brez novih zapletov. »Nujna je hitra in konsistentna izvedba napovedanih ukrepov,« so po današnji seji upravnega odbora zapisali v zbornici. Ob tem opozarjajo, da je bila trgovina v zadnjih štirih letih pod močnim pritiskom. Po njihovih navedbah so panogo zaznamovali davčno in birokratsko obremenjevanje, slabša konkurenčnost, odliv kupne moči v tujino in, prvič v zadnjem desetletju, tudi upad števila zaposlenih. To je za panogo, ki ostaja eden največjih zaposlovalcev v državi, resno opozorilo. »Zato ukrepi nove vlade prinašajo nove priložnosti tudi za trgovino in z njo povezane dejavnosti,« so navedli v sporočilu za javnost.

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Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah poudarja, da koalicijska pogodba za zdaj pomeni predvsem okvir. Zdaj bo treba pokazati, kaj se bo res zgodilo in kdaj. »Koalicijsko pogodbo razumemo kot okvir in podlago za pripravo jasnih strategij posameznih vladnih resorjev, v katerih bo treba konkretizirati, s katerimi ukrepi in kdaj se bodo posamezni predlogi dejansko uresničili,« je dejala Lahova. V zbornici med pomembnimi napovedmi izpostavljajo spremenjeno dohodninsko lestvico, ki naj bi zaposlenim prinesla višje prihodke, uvedbo razvojne kapice, spodbude za privabljanje najboljših kadrov ter olajšave za digitalizacijo, avtomatizacijo, razvoj in usposabljanje. Pomembna se jim zdi tudi digitalizacija gospodarstva in javne uprave z uvedbo enotnega digitalnega okna.

»Brez uspešnega gospodarstva ni socialne države«

Lahova je posebej izpostavila sporočilo, da socialna država potrebuje uspešno gospodarstvo. »Eno od temeljnih izhodišč koalicijske pogodbe izraža zavedanje, da brez produktivnosti in uspešnega gospodarstva ni socialne države, ki je temelj skladnega razvoja. Na to dejstvo smo v gospodarstvu večkrat opozarjali, vendar bili napačno razumljeni, da ne podpiramo naporov za socialno državo,« je dodala. Po njenem je pomemben tudi poudarek o prehranski varnosti kot delu nacionalne varnosti. Pri tem po oceni zbornice poleg kmetijstva pomembno vlogo igra tudi trgovina.

Zbornica opozarja, da podatki o poslovanju trgovine za lani ne kažejo pravega preboja. Poslovanje se sicer počasi stabilizira, vendar razmere ostajajo napete. Nominalni prihodki trgovcev so se lani povečali za 4,1 odstotka, rast stroškov pa je bila skoraj enaka. Ob približno 2,5-odstotni inflaciji to pomeni zelo omejeno realno rast. Hkrati so trgovci lani prvič po več kot desetletju zabeležili upad števila zaposlenih. Po navedbah zbornice to kaže, da podjetja pri načrtovanju poslovanja postajajo vse bolj previdna. Pritisk na trgovino se je v zadnjih petih letih stopnjeval zaradi višjih stroškov dela, energije, logistike in zelenega prehoda. Ob tem so tudi potrošniki vse bolj previdni.

Želijo sodelovanje in obnovitev dialoga

V zbornici napovedujejo, da bodo podprli sledeče: »Vsa vladna prizadevanja za razbremenitev gospodarstva, njegovo konkurenčnost ter širok družbeni konsenz o strateških ukrepih za razvoj,« so zapisali. Želijo si tudi sodelovanja v napovedanem strateškem svetu za gospodarstvo. Predvsem pa pričakujejo ponovno obuditev socialnega dialoga, v katerem bodo delodajalske organizacije po njihovih besedah slišane in obravnavane kot enakopraven socialni partner.

Odziv Trgovinske zbornice Slovenije prihaja v času, ko v državnem zboru poteka razprava o kandidatih za ministre. Razpravo zaznamuje politični dvoboj med koalicijo in opozicijo o stanju v državi. Opozicija je kritična do koalicijske pogodbe in ministrskih kandidatov, koalicija pa izpostavlja po njenem mnenju sporne prakse odhajajoče vlade. Premier Janez Janša je opoziciji medtem ponudil roko sodelovanja.

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