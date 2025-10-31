Tri dni zaprto! Kje med prazniki sploh lahko kupimo kruh in mleko?

Začel se je praznični konec tedna, ko vrata večine trgovin ostajajo zaprta. Dan reformacije, dan spomina na mrtve in nedelja pomenijo tri dni zapored zaprtih trgovin! A nekaj izjem vendarle obstaja.

Po zakonu so trgovine ob praznikih in nedeljah zaprte, zato so svoja vrata od danes do nedelje zaklenile vse večje trgovske verige – Mercator, Hofer, Lidl, Spar in Interspar. Nakupovalni centri, kot sta Citypark in Aleja, so prav tako zaprti, izjema so le gostinski lokali, ki so danes (v petek) odprti med 10. in 20. uro.

Odprte le redke franšize

Nekaj trgovin kljub praznikom obratuje. Iz Tuša sporočajo, da so te dni odprte le naslednje franšizne trgovine: Market Loče, Market Reka v Hočah, Market Markič v Križah, Market Brigita v Mariboru, Market Marjan v Žireh in Market Kramberger v Pernici. Vse druge Tuševe poslovalnice so zaprte.

Pri Sparu vrata odpirajo le njihovi partnerji: Spar Partner Nazarje, Muta, Gozd Martuljek, Šentjur in Kozje. Ti so odprti danes in v nedeljo, sobota pa bo zanje zaprta.

Ne pozabite na lokalne sadjarje in pekarne. FOTO: Jože Miklavc

Marketu pri Luciji (Gorazdova ulica 10, Ljubljana), odprto danes 8.00–13.00, jutri 8.00–15.00,

Dolenji Nemški vasi pri Trebnjem (8.00–13.00),

Trgovini Meh v Mariboru (8.00–12.00),

Tima trgovini v Radljah ob Dravi (7.30–10.30) in

Središču ob Dravi (8.00–11.00).

Možnosti v Ljubljani

Tudi pri Mercatorju je mogoče opraviti nujen nakup le v izbranih franšiznih trgovinah, med drugim v:

Ljubljančani lahko po osnovne stvari skočite v Market pri Luciji na Gorazdovi ulici (Mercatorjeva franšiza), ki je med prazniki odprta dopoldne. Poleg tega so kot vedno odprte trgovinice na bencinskih servisih, kjer lahko kupite osnovne potrebščine.

Med prazniki delujejo:

Petrolove HopIN trgovine (Šmartinska 101, Tržaška 130, Slovenska 54, Tivolska 43 …),

OMV VIVA (Litijska 40),

MOL Fresh Corner (Letališka 24, Premrlova 10, Bratislavska 11).

Gre za manjše prodajalne do 200 m², ki jim zakon dovoljuje odprtje tudi ob praznikih. Spomniti velja še na lokalne pekarne in sadjarje, ki ponujajo sveže izdelke vse dni v letu.

Ljubljanska tržnica odprta tudi na praznike

Dobra novica za vse, ki prisegate na domače dobrote: odprti tržni prostori na Vodnikovem trgu, Pogačarjevem trgu in Dolničarjevi ulici so v času od 1. aprila do 30. novembra odprti tudi ob nedeljah in praznikih – od 9. do 18. ure.

To pomeni, da sveže sadje, zelenjavo in cvetje lahko kupite tudi te dni, le obiskati je treba osrednjo mestno tržnico.

Manjše izjeme in pravila

Zakon o trgovini določa, da so lahko med prazniki odprte prodajalne do 200 m², če delo opravljajo lastniki, njihovi družinski člani, študenti ali upokojenci. Prav tako lahko obratujejo trgovine na bencinskih servisih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah.

Če ta konec tedna ostanete brez mleka ali kruha, vam preostanejo franšizne trgovine in tržnica. Večina velikih trgovin bo zaklenjena vse do ponedeljka, zato upamo, da ste si zaloge priskrbeli pravočasno – če vam to ni uspelo, pa se sprehodite do tržnice, kjer bo gotovo živahno.