  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRAZNIČNI KONEC TEDNA

Tri dni zaprto! Kje med prazniki sploh lahko kupimo kruh in mleko?

Dan reformacije, dan spomina na mrtve in nedelja pomenijo tri dni zapored zaprtih trgovin.
FOTO: Sergei Gnatiuk/getty Images
FOTO: Sergei Gnatiuk/getty Images
N. P.
 31. 10. 2025 | 08:34
 31. 10. 2025 | 08:34
3:33
A+A-

Začel se je praznični konec tedna, ko vrata večine trgovin ostajajo zaprta. Dan reformacije, dan spomina na mrtve in nedelja pomenijo tri dni zapored zaprtih trgovin! A nekaj izjem vendarle obstaja.

Po zakonu so trgovine ob praznikih in nedeljah zaprte, zato so svoja vrata od danes do nedelje zaklenile vse večje trgovske verige – Mercator, Hofer, Lidl, Spar in Interspar. Nakupovalni centri, kot sta Citypark in Aleja, so prav tako zaprti, izjema so le gostinski lokali, ki so danes (v petek) odprti med 10. in 20. uro.

Odprte le redke franšize

Nekaj trgovin kljub praznikom obratuje. Iz Tuša sporočajo, da so te dni odprte le naslednje franšizne trgovine: Market Loče, Market Reka v Hočah, Market Markič v Križah, Market Brigita v Mariboru, Market Marjan v Žireh in Market Kramberger v Pernici. Vse druge Tuševe poslovalnice so zaprte.

Pri Sparu vrata odpirajo le njihovi partnerji: Spar Partner Nazarje, Muta, Gozd Martuljek, Šentjur in Kozje. Ti so odprti danes in v nedeljo, sobota pa bo zanje zaprta.

Ne pozabite na lokalne sadjarje in pekarne. FOTO: Jože Miklavc
Ne pozabite na lokalne sadjarje in pekarne. FOTO: Jože Miklavc
Tudi pri Mercatorju je mogoče opraviti nujen nakup le v izbranih franšiznih trgovinah, med drugim v:

  • Marketu pri Luciji (Gorazdova ulica 10, Ljubljana), odprto danes 8.00–13.00, jutri 8.00–15.00,
  • Dolenji Nemški vasi pri Trebnjem (8.00–13.00),
  • Trgovini Meh v Mariboru (8.00–12.00),
  • Tima trgovini v Radljah ob Dravi (7.30–10.30) in
  • Središču ob Dravi (8.00–11.00).

 

Možnosti v Ljubljani

Ljubljančani lahko po osnovne stvari skočite v Market pri Luciji na Gorazdovi ulici (Mercatorjeva franšiza), ki je med prazniki odprta dopoldne. Poleg tega so kot vedno odprte trgovinice na bencinskih servisih, kjer lahko kupite osnovne potrebščine.

Med prazniki delujejo:

  • Petrolove HopIN trgovine (Šmartinska 101, Tržaška 130, Slovenska 54, Tivolska 43 …),
  • OMV VIVA (Litijska 40),
  • MOL Fresh Corner (Letališka 24, Premrlova 10, Bratislavska 11).

 

Gre za manjše prodajalne do 200 m², ki jim zakon dovoljuje odprtje tudi ob praznikih. Spomniti velja še na lokalne pekarne in sadjarje, ki ponujajo sveže izdelke vse dni v letu.

Ljubljanska tržnica odprta tudi na praznike

Dobra novica za vse, ki prisegate na domače dobrote: odprti tržni prostori na Vodnikovem trgu, Pogačarjevem trgu in Dolničarjevi ulici so v času od 1. aprila do 30. novembra odprti tudi ob nedeljah in praznikih – od 9. do 18. ure.

To pomeni, da sveže sadje, zelenjavo in cvetje lahko kupite tudi te dni, le obiskati je treba osrednjo mestno tržnico.

Manjše izjeme in pravila

Zakon o trgovini določa, da so lahko med prazniki odprte prodajalne do 200 m², če delo opravljajo lastniki, njihovi družinski člani, študenti ali upokojenci. Prav tako lahko obratujejo trgovine na bencinskih servisih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. 

Če ta konec tedna ostanete brez mleka ali kruha, vam preostanejo franšizne trgovine in tržnica. Večina velikih trgovin bo zaklenjena vse do ponedeljka, zato upamo, da ste si zaloge priskrbeli pravočasno – če vam to ni uspelo, pa se sprehodite do tržnice, kjer bo gotovo živahno.

Več iz teme

trgovinepraznikizaprtjedan reformacijedan mrtvihprvi novemberkonec tednatrgovinaMercatorSparpekarna
ZADNJE NOVICE
10:19
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Pazite! Zaradi listja na pločniku lahko dobite kazen – v tem mestu že pišejo odločbe

Pisano listje velja za enega najbolj romantičnih delov jeseni, a tudi to s seboj prinaša nekaj skrbi.
Kaja Berlot31. 10. 2025 | 10:19
10:15
Novice  |  Slovenija
SOVRAŽNI GOVOR

Janšev poslanec ministra Maljevca napadel, da je »pisal priročnike za lizanje zadnjice«, te organizacije na nogah

Eden od pomembnih razlogov za normalizacijo sovraštva in nasilja je po mnenju organizacij, ki deluje na področju pravic LGBTIQ+ oseb, tudi nekaznovanost sovražnega govora, ki se širi tudi iz najpomembnejših institucij države.
31. 10. 2025 | 10:15
09:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
FARMA GROZE

Šok pri sosedih: moški posilil ovco, potem ga zverinsko pretepli »Panterji« z maskami

Farma groze je razkrila temno stran človeške izprijenosti.
31. 10. 2025 | 09:57
09:35
Bulvar  |  Tuji trači
MERLIN SANTANA

Pretresljive podrobnosti: igralec tragično umrl pri 27 letih zaradi lažnih obtožb (VIDEO)

Merlin Santana imel pred seboj še veliko kariero.
31. 10. 2025 | 09:35
09:22
Novice  |  Slovenija
NENAVADNA POTEZA?

Boštjančič v izdajo panda obveznic: denar nam bodo posojali Kitajci, le kaj poreče Trump

Panda obveznice omogočajo, da se država zadolži neposredno pri kitajskih bankah in skladih.
31. 10. 2025 | 09:22
09:05
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE BARVE

Plitviška jezera so ta hip iz več razlogov lahko dobra izbira za izlet

Če kdaj, je zdaj pravi čas za obisk enega najlepših hrvaških biserov; poleg tega, da v nasprotju s poletnimi meseci ni gneče, so tudi cene prijaznejše.
Mitja Felc31. 10. 2025 | 09:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki