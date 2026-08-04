Tri leta po hudi ujmi veliko prizadetih še čaka na nov dom

NAJVEČJE POPLAVE DO ZDAJ

Glavna zavora ostaja birokracija.

Voda je 4. avgusta 2023 pred sabo odnašala vse, tudi sanje. Tri leta kasneje posledic ujme marsikje ni več videti, narejenega je bilo veliko. A še zdaleč niso vsi v novih in varnih domovih, državo na vodotokih čaka še veliko dela. Župani občin, ki so bile v ujmi med najbolj prizadetimi, poudarjajo, da so država in občine naredile ogromno, a je še vedno preveč birokracije. Težko čakajo tudi na ukrepe za večjo poplavno odpornost. Kljub grozljivi suši se namreč zavedajo, da je jesen lahko povsem drugačna. Z ministrstva za okolje in prostor so pred obletnico najhujših poplav v samostojni ...