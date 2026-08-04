Tri leta po hudi ujmi veliko prizadetih še čaka na nov dom

Glavna zavora ostaja birokracija.
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Ljubno je bilo ena izmed najbolj prizadetih občin. FOTO: Leon Vidic
Voda je 4. avgusta 2023 pred sabo odnašala vse, tudi sanje. Tri leta kasneje posledic ujme marsikje ni več videti, narejenega je bilo veliko. A še zdaleč niso vsi v novih in varnih domovih, državo na vodotokih čaka še veliko dela. Župani občin, ki so bile v ujmi med najbolj prizadetimi, poudarjajo, da so država in občine naredile ogromno, a je še vedno preveč birokracije. Težko čakajo tudi na ukrepe za večjo poplavno odpornost. Kljub grozljivi suši se namreč zavedajo, da je jesen lahko povsem drugačna.
Z ministrstva za okolje in prostor so pred obletnico najhujših poplav v samostojni ...