Tri štorkljice v neurju zgrmele na tla (FOTO)

Hudo neurje, ki je nedavno prizadelo tudi severovzhod države, še posebno Slovenske gorice in Haloze ter širši del Pomurja in Podravja, je ogrozilo tudi živali, zlasti mladiče. Tarča toče, močnih nalivov in orkanskega vetra je bilo med drugim štorkljino gnezdo v središču vasi Grabonoš. Le nekaj dni prej so iz njega svoje dolge kljune pokazale tri štorkljice.

Starši so zanje lepo skrbeli, a sta bila sredi neurja nemočna, saj je veter enostavno pretrgal drog, na katerem je bilo večstokilogramsko gnezdo, zato je skupaj s tremi malčki zgrmelo na tla. Glasen jok staršev je nemudoma spodbudil številne domačine, da so pohiteli v akcijo.

Veterinarka je poskrbela za hrano in zdravila.

Gnezdo in drog so jim takoj popravili.

Mladičke so našli jutro po hudi uri, ko je soseda Mateja šla v službo. »Bilo je okoli 5.30, ko je Mateja pritekla nazaj in med jokom razlagala, kaj se je zgodilo. Ker ni imela več časa, sem sama začela klicati okrog, od Društva za zaščito živali do SOS 112, Zavoda za varstvo narave, sosedov. Sama sem po operaciji in nisem mogla veliko narediti. No, malčki so bili hitro na toplem, saj jih je sosed ovil v brisače in odpeljal v svojo garažo. Kmalu so prišli predstavnik Zavoda za varstvo narave Rok Čuš ter aktivisti iz Murske Sobote in jih odpeljali na veterinarsko postajo v Moravske Toplice. Žal so tam ugotovili, da dve štorklji nista v dobrem stanju, ena pa ni bila poškodovana. Veterinarka jih je nahranila in oskrbela, tako da zdaj lahko samo molimo in upamo na najboljše. Še posebno boleče je, ko odrasli štorklji krožita, glasno cvilita in iščeta svoje otroke,« nam je razložila Matejina mama Marija Šenekar.

Novo gnezdo

Domačini so nato zavihali rokave in uredili nov drog in gnezdo s pomočjo domačega podjetnika Sandija. »Že ob 12. uri je bilo gnezdo spet na svojem mestu. Zdaj lahko samo čakamo, da se malčki vrnejo zdravi, ob tem pa upamo, da bosta odrasla štrka sprejela novo gnezdo in otroke,« nam je povedal domačin Simon Šipek, ki je velik ljubitelj živali in med drugim predsednik PGD Grabonoš ter vodja policijskega okoliša.

»Vse, kar smo lahko, smo naredili takoj, ko so jih pripeljali k nam. Najprej injekcije proti notranjim krvavitvam in antibiotik, kar smo ponovili tudi naslednje jutro. Vmes sem jih hranila, kolikor se je pač dalo. Eden je sicer v dobrem stanju, dva pa ne, bomo videli. Smo na zvezi s predstavnikom Zavoda za varstvo narave Čušem in on bo organiziral tudi vrnitev malčkov v gnezdo. Upam, da bo vse uspešno, zato gremo korak za korakom,« nam je povedala veterinarka Smiljana Nabergoj.

V neurju je takole prelomilo drog z gnezdom.