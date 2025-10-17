Tridnevna turneja: »Z inženirstvom ni šale! No, razen če jo pove Pižama«

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) je med 15. in 17. oktobrom skupaj z Boštjanom Gorencem – Pižamo uspešno izvedla tridnevno turnejo »Prva inženirska pustolovščina«, s katero so obiskali tri nagrajene osnovne šole v Ajdovščini, Brežicah in Ljubljani. Cilj obiska je bil spodbuditi zanimanje osnovnošolcev za inženirstvo ter pokazati, kako pomembno vlogo imajo inženirji pri oblikovanju varnega, trajnostnega in funkcionalnega okolja.

Na vseh treh šolah so učenci skupaj s Pižamo prebrali knjigo Lučkina inženirska pustolovščina in se nato v pogovoru z inženirji poglobili v to, kako se ideje v praksi spremenijo v rešitve – od prometnih sistemov in energetske učinkovitosti do trajnostne gradnje in prilagajanja podnebnim spremembam. Dogodek je z igrivim pristopom združil ustvarjalnost, znanost in družbeno odgovornost.

FOTO: Inženirska zbornica Slovenije

»Z inženirstvom ni šale! No, razen če jo pove Pižama,« je z nasmehom pripomnila ena od učenk iz Ajdovščine in zadela bistvo dogodka – prikazati, da je inženirstvo lahko zabavno, a hkrati ključno za kakovostno življenje vseh nas.

Most med šolo in prakso

Srečanja z učenci so pokazala, kako pomemben je zgodnji stik otrok z naravoslovno-tehničnimi vsebinami. Učenci so spoznali, da inženirji ne delajo le s številkami in načrti, temveč so tudi ustvarjalci rešitev, ki nas spremljajo na vsakem koraku – od prve skice do varne uporabe objekta.

Predsednik IZS, mag. Črtomir Remec, je ob zaključku turneje povedal: »Mostovi, šole in domovi ne nastanejo sami od sebe – za njimi stojijo znanje, odgovornost in etika. Z zgodnjim stikom z inženirstvom smo otrokom pokazali, da je naš poklic ustvarjalen in družbeno odgovoren. Verjamem, da bodo takšne izkušnje spodbudile zanimanje za tehnične poklice in okrepile razumevanje, zakaj pooblaščeni inženirji varujemo javni interes.«

Turneja je vzpostavila most med šolo in prakso – učni predmeti so se povezali z resničnimi izzivi, otroci pa so začutili, kako pomembne so njihove ideje in kako lahko postanejo del rešitev prihodnosti.

Sodeč po navdušenju otrok in učiteljev lahko rečemo, da je Ajdovščina, sledile pa sta ji še Brežice in Ljubljana, za en dan postala prestolnica mladih inženirjev prihodnosti.