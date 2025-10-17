  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MOST MED ŠOLO IN PRAKSO

Tridnevna turneja: »Z inženirstvom ni šale! No, razen če jo pove Pižama«

Srečanja z učenci so pokazala, kako pomemben je zgodnji stik otrok z naravoslovno-tehničnimi vsebinami.
Pižama in inženirji povezali Slovenijo FOTO: Inženirska zbornica Slovenije
Pižama in inženirji povezali Slovenijo FOTO: Inženirska zbornica Slovenije
A. G.
 17. 10. 2025 | 14:20
 17. 10. 2025 | 14:20
2:31
A+A-

Inženirska zbornica Slovenije (IZS) je med 15. in 17. oktobrom skupaj z Boštjanom Gorencem – Pižamo uspešno izvedla tridnevno turnejo »Prva inženirska pustolovščina«, s katero so obiskali tri nagrajene osnovne šole v Ajdovščini, Brežicah in Ljubljani. Cilj obiska je bil spodbuditi zanimanje osnovnošolcev za inženirstvo ter pokazati, kako pomembno vlogo imajo inženirji pri oblikovanju varnega, trajnostnega in funkcionalnega okolja.

Na vseh treh šolah so učenci skupaj s Pižamo prebrali knjigo Lučkina inženirska pustolovščina in se nato v pogovoru z inženirji poglobili v to, kako se ideje v praksi spremenijo v rešitve – od prometnih sistemov in energetske učinkovitosti do trajnostne gradnje in prilagajanja podnebnim spremembam. Dogodek je z igrivim pristopom združil ustvarjalnost, znanost in družbeno odgovornost.

FOTO: Inženirska zbornica Slovenije
FOTO: Inženirska zbornica Slovenije

»Z inženirstvom ni šale! No, razen če jo pove Pižama,« je z nasmehom pripomnila ena od učenk iz Ajdovščine in zadela bistvo dogodka – prikazati, da je inženirstvo lahko zabavno, a hkrati ključno za kakovostno življenje vseh nas.

Most med šolo in prakso

Srečanja z učenci so pokazala, kako pomemben je zgodnji stik otrok z naravoslovno-tehničnimi vsebinami. Učenci so spoznali, da inženirji ne delajo le s številkami in načrti, temveč so tudi ustvarjalci rešitev, ki nas spremljajo na vsakem koraku – od prve skice do varne uporabe objekta.

Predsednik IZS, mag. Črtomir Remec, je ob zaključku turneje povedal: »Mostovi, šole in domovi ne nastanejo sami od sebe – za njimi stojijo znanje, odgovornost in etika. Z zgodnjim stikom z inženirstvom smo otrokom pokazali, da je naš poklic ustvarjalen in družbeno odgovoren. Verjamem, da bodo takšne izkušnje spodbudile zanimanje za tehnične poklice in okrepile razumevanje, zakaj pooblaščeni inženirji varujemo javni interes.«

Turneja je vzpostavila most med šolo in prakso – učni predmeti so se povezali z resničnimi izzivi, otroci pa so začutili, kako pomembne so njihove ideje in kako lahko postanejo del rešitev prihodnosti.

Sodeč po navdušenju otrok in učiteljev lahko rečemo, da je Ajdovščina, sledile pa sta ji še Brežice in Ljubljana, za en dan postala prestolnica mladih inženirjev prihodnosti.

Več iz teme

AjdovščinašolaizobraževanješolstvoSlovenijainženirjiPrva inženirska pustolovščina
ZADNJE NOVICE
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
NOVO

Mili Korpar je skomponirala novo (VIDEO)

Nikoli ni prepozno je naslov pesmi, ki jo je skomponirala za duo Remi.
Mojca Marot17. 10. 2025 | 15:15
14:42
Novice  |  Slovenija
OBRTNIKI IN PODJETNIKI SO JASNO POVEDALI

Predsednik vlade te ankete ne bo vesel: proti obvezni božičnici je toliko obrtnikov in podjetnikov

V anketi je sodelovalo 2890 obrtnikov in podjetnikov, članov OZS.
17. 10. 2025 | 14:42
14:34
Novice  |  Slovenija
DOLGOTRAJNA OSKRBA

Koliko boste za dom starejših plačevali po 1. decembru? Preverite s kalkulatorjem ministrstva

Minister Simon Maljevac je vse pozval, naj do konca novembra podpišejo soglasje za prehod v novi sistem.
17. 10. 2025 | 14:34
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
KONEC LJUBEZNI

Tom Cruise je znova samski: to se je zgodilo z Ano de Armas

Tom Cruise in Ana de Armas sta se razšla po devetih mesecih zveze.
17. 10. 2025 | 14:25
14:20
Novice  |  Slovenija
MOST MED ŠOLO IN PRAKSO

Tridnevna turneja: »Z inženirstvom ni šale! No, razen če jo pove Pižama«

Srečanja z učenci so pokazala, kako pomemben je zgodnji stik otrok z naravoslovno-tehničnimi vsebinami.
17. 10. 2025 | 14:20
14:15
Premium
Bulvar  |  Suzy
PO POROKI

Zakonca Plestenjak: ljubezen bo trajala, prihaja naraščaj (Suzy)

Iskanje prave je bilo za pevca Jana Plestenjaka res dolgo, a na koncu se je našla tista, ki mu je kos. To je tenisačica Tadeja Majerič. Kaj pa njegov naslednji veliki korak, starševstvo?
17. 10. 2025 | 14:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

»Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Nova rešitev podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov ter manj birokracije

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Kaj se skriva za prehranskimi oznakami, kot so »malo maščob«, »vir vlaknin«?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Ali je še vedno pravi čas za sončno elektrarno?

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

To je dokaz, da plača ni ključna (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Odločitev, ki vam lahko spremeni življenje

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki