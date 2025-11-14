  • Delo d.o.o.
TRIGLAV

Triglav za nas ni le najvišja točka države! To je gora, ki je zgradila slovenski narod (FOTO)

Zgodovinar dr. Peter Mikša o pomenu Triglava in zakaj si zasluži svoj praznik. Nanj smo tako ponosni, ker smo se morali zanj boriti, najprej z Nemci, nato Italijani.
Slovenska trobojnica na vrhu Triglava ob osamosvojitvi FOTO: Joco Žnidaršič
Slovenska trobojnica na vrhu Triglava ob osamosvojitvi FOTO: Joco Žnidaršič
 14. 11. 2025 | 06:45
5:51
Redkokatera gora na svetu ima za narod tak pomen, kot ga ima Triglav za Slovence. Za nas ni le najvišja točka države, ampak gora, ki nas je zgradila kot narod in ki nas povezuje. Kadar smo se znašli v prelomnih trenutkih zgodovine, ko je bilo treba braniti zemljo, jezik ali obstoj naroda, smo se vedno znova oprli na isti simbol – Triglav. Pred prvo svetovno vojno kot dokaz, da so naše gore slovenske, med drugo kot znamenje upora, in ob osamosvojitvi, ko je z vrha prvič zaplapolala slovenska trobojnica. Da je Triglav naš, dokazujemo še danes: ko pridemo na vrh, marsikdo razvije slovensko ...

06:35
Šport  |  Odmevi
ZAČETEK OLIMPIJSKE SEZONE

Ob Niki Prevc največ stavi na Niko Vodan: Več kot mesec niso vedeli, za kaj pravzaprav gre

V Lillehammerju čez teden dni začetek olimpijske sezone za svetovni pokal v smučarskih skokih.
Miha Šimnovec14. 11. 2025 | 06:35
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
GLEDALCEM ZLEZLA POD KOŽO

Vrnitev Lare Komar: Kljub razhodu ostaja ljubezen (Suzy)

Nedavno so ji ploskali v koprskem gledališču, do konca leta ji bodo po vsej Sloveniji, saj jo čaka kar 40 ponovitev komične predstave Agencija za razhode v Špas teatru.
14. 11. 2025 | 06:25
06:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MLADOLETNI VADNALI

Rekreativni športni večer pri Ljubljani: pridržal enega, drugi ga je mahnil izza hrbta

Rekreativni večer na Brezovici se je končal s poškodbami udeleženca. Mladoletni vandali uničujejo po naseljih, rešitev (za zdaj) še ni.
Tomica Šuljić14. 11. 2025 | 06:05
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Baba Vanga: teh pet znakov bo do konca leta obogatelo

Slavna bolgarska prerokinja je napovedala številne zgodovinske in osebne dogodke.
14. 11. 2025 | 06:00
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
ZADEVA SPLOH NI NEDOLŽNA!

Podgane napadajo upokojence

Na Ptuju spodkopavajo temelje in uničujejo kanalizacijske jaške. Kljub redni deratizaciji in nameščanju pasti se stanje ne izboljšuje.
Andrej Bedek14. 11. 2025 | 05:00
22:45
Razno
KARIKATURA

Deluje brezhibno ...

O ženskah na kavi.
Branko Babič13. 11. 2025 | 22:45

Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

»Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
