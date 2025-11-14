Triglav za nas ni le najvišja točka države! To je gora, ki je zgradila slovenski narod (FOTO)

TRIGLAV

Zgodovinar dr. Peter Mikša o pomenu Triglava in zakaj si zasluži svoj praznik. Nanj smo tako ponosni, ker smo se morali zanj boriti, najprej z Nemci, nato Italijani.

Redkokatera gora na svetu ima za narod tak pomen, kot ga ima Triglav za Slovence. Za nas ni le najvišja točka države, ampak gora, ki nas je zgradila kot narod in ki nas povezuje. Kadar smo se znašli v prelomnih trenutkih zgodovine, ko je bilo treba braniti zemljo, jezik ali obstoj naroda, smo se vedno znova oprli na isti simbol – Triglav. Pred prvo svetovno vojno kot dokaz, da so naše gore slovenske, med drugo kot znamenje upora, in ob osamosvojitvi, ko je z vrha prvič zaplapolala slovenska trobojnica. Da je Triglav naš, dokazujemo še danes: ko pridemo na vrh, marsikdo razvije slovensko ...