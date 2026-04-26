Trije kardiologi na čelu z Danijelom Crnčićem, v murskosoboški bolnišnici prvič mehansko odstranili pljučni strdek (FOTO)

V Splošni bolnišnici Murska Sobota v Rakčani se ponašajo z novim izjemnim dosežkom. Te dni so namreč prvič uspešno izvedli mehansko odstranitev strdka iz pljučne arterije, sam poseg pa odpira nove možnosti zdravljenja pljučne embolije. Zahtevni poseg je opravil interventni kardiolog Danijel Crnčić ob podpori kardiologov Urške Bencak Ferko in Dušana Kovača ter ekipe interventne kardiologije omenjene bolnišnice. Pljučna embolija je resno, življenjsko ogrožajoče stanje, pri katerem krvni strdek – najpogosteje iz ven nog – potuje do pljuč in zamaši eno ali več arterij. Posledice so lahko težko dihanje, bolečina v prsih, omotica ali nenaden kolaps, zato gre za nujno stanje, ki zahteva hitro ukrepanje.

Doslej je zdravljenje temeljilo predvsem na antikoagulantnih zdravilih (proti strjevanju krvi), ki preprečujejo rast strdka, v hujših primerih pa na trombolitični terapiji, ki strdek raztopi, a hkrati poveča tveganje za krvavitve. Novejši pristop predstavlja mehanska odstranitev strdka s katetrom, pojasnjujejo v SB Murska Sobota. Gre za minimalno invaziven poseg, pri katerem zdravnik skozi veno, običajno v dimljah, uvede kateter in ga pod rentgenskim nadzorom vodi do mesta zapore. Strdek nato s posebnim sistemom odstrani z ustvarjanjem podtlaka ali mehanskim zajemom. Gre v vsakem primeru za zelo pomemben napredek v zdravljenju žilnih bolezni.

Dr. Danijel Crnčić FOTO: O. B.

Prednost te metode je hitro izboljšanje pretoka krvi skozi pljuča in razbremenitev srca, hkrati pa zmanjšuje potrebo po agresivnih zdravilih, so še sporočili iz soboške bolnišnice. Posebej primerna je za bolnike s hujšo obliko pljučne embolije ali za tiste, pri katerih trombolitična terapija ni varna. Uvedba takšnih minimalno invazivnih tehnik predstavlja pomemben napredek v zdravljenju žilnih bolezni. Pri pljučni emboliji, kjer so minute pogosto odločilne, nova metoda odpira dodatne možnosti za reševanje življenj in hitrejše okrevanje bolnikov.