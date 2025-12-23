Trije mušketirji iz Vurmata

Lovska družina Vurmat iz Sv. Duha na Ostrem vrhu je ob okroglih jubilejih treh lovskih tovarišev organizirala krajši skupni lov. Nanj so bili povabljeni tudi prijatelji lovcev Iva Ogrizka, ki je praznoval 75 let, ter Slavka Štiberca in Jožefa Mačka, ki sta praznovala 70. rojstni dan.

Po jutranjem čaju, kavici in slastnih krofih v lovskem domu so se jubilanti skupaj z lovskimi prijatelji in tovariši zbrali na zelenici pred domom, kjer so najprej nastopili rogisti Lovske zveze Maribor pod vodstvom Slavka Štiberca. V prekrasnem sončnem jutru se je zven lovskih rogov mogočno razlegal po širnem Kozjaku. Krajši pozdravni nagovor je imel jubilant in hkrati lovovodja Jožef, med zeleno bratovščino bolj poznan kot Škofov Pep, njegova pomočnika sta bila Slavko in Ivo. Lov so odlično pripravili in izvedli brez najmanjšega zapleta. Diana lovcem ni bila najbolj naklonjena, uplenili so le mladega srnjaka.

Jubilant je izvedel enega najstarejših lovskih običajev.

Pozdrav uplenjeni divjadi v izvedbi lovskih rogistov

Pozdrav uplenjenemu so najprej opravili rogisti, kar je bilo posebno doživetje, saj te tradicije marsikje ne negujejo več. Lovovodja se je vsem zahvalil za varno upravljanje orožja in za spoštovanje navodil ter vse povabil v lovski dom. Po okusnem golažu, ki ga je skuhala blagajničarka LD Mojca Rihter z mamo Darinko, praznični potici in piškotih, so trije jubilanti prejeli spominska priznanja. Vnovič so zatrobili lovski rogisti, njihov vodja Slavko pa je izvedel enega najstarejših lovskih običajev lovski ropot, to je potrkavanje z dnom kozarcev po mizi.