TRIJE LEPOTCI

Trije službeni psi policije iščejo nov dom, takšne so izhodiščne cene (FOTO)

Zainteresirani za njihov nakup lahko svoje ponudbe pošljejo do 18. novembra 2025.
O. B.
 1. 11. 2025 | 19:28
3:17
A+A-

»Smo trije prijatelji, Max, Orkan in Ran, vsi trenutno še uslužbenci policije. Po posvetu z nadrejenimi smo se iz različnih razlogov odločili, da bomo policijsko uniformo zamenjali za civilno sfero, zato iščemo prijazne lastnike in topel dom. Lahko se srečamo tudi v živo na naši ´akademiji´,Oddelku za šolanje službenih psov v Ljubljani, seveda po predhodnem dogovoru...,« so morebitnim zainteresiranim bodočim lastnikom, »sporočili« trije policijski službeni psi – lepotci.

Naprodaj so torej trije službeni psi policije: belgijska ovčarja Max in Ran ter nemški kratkodlaki ptičar Orkan. Zainteresirani za njihov nakup lahko svoje ponudbe pošljejo do 18. novembra 2025. Trije službeni psi policije iščejo nove lastnike, ki jim bodo zagotovili dejansko prijazen in topel dom. Službeni pes Orkan »vom Höllental« je pasme nemški kratkodlaki ptičar. Poležen je 23. aprila 2024. Rodovnik: VDH 0727/24. Službeni pes Max je pasme belgijski ovčar. Poležen je 9. februarja 2024. Nima rodovnika. Službeni pes Ran »od SLO Policije 1949« je pasme belgijski ovčar. Poležen je 16. oktobra 2021. Rodovnik: SLRMN-00931.

Službena psa Ran in Max sta zaradi svojega karakterja primerna samo za osebe, ki imajo predhodne izkušnje z delovnimi psi in imajo primerno znanje s področja kinologije. Pes Ran ima poleg delovnih tudi zdravstvene težave, saj ima samo eno oko, ker mu je bilo drugo zaradi zdravstvenih težav odstranjeno že pri štirih mesecih starosti. Izhodiščne cene znašajo: za psa Maxa: 400 evrov, za psa Orkana: 1.000 evrov ter za psa Rana: 100 evrov.

Javno odpiranje ponudb 19. novembra 2025

Rok za prejem ponudbe je torek, 18. november 2025, do 15. ure. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če na naslov Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana prispe pred iztekom roka za prejem ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 19. novembra 2025, ob 9.20, na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Pse si lahko zainteresirani ogledajo na Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, 1000 Ljubljana, po predhodnem dogovoru z vodjo oddelka Ninom Popadićem (telefonska številka (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 51. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb lahko dobite pri: Mojci Pleško Grah: (01) 428 47 23 ali e-naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali Nejcu Nadbathu: (01) 428 47 24 ali e-naslov nejc.nadbath@gov.si.

