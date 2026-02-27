  • Delo d.o.o.
2. SVETOVNA VOJNA

Trikratni umor, povojni pregon in vlak v neznano: tragična zgodba družine Hajnžič

Mirko Hajnžič je bil zelo dejaven na kulturnem in prosvetnem področju. Knjiga o tragični usodi družine iz Negove po drugi svetovni vojni.
Na zaslonu so se prikazovale fotografije družine Hajnžič, ki je v knjigi rdeča nit. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger

Jasmina Rojko se je rodila v Negovi, kjer je tudi obiskovala osnovno šolo.

Z avtorico se je pogovarjala bibliotekarka Maja Vratuša Fartelj.

Oste Bakal
 27. 2. 2026 | 07:40
2:57
Vasica Negova tik pred koncem druge svetovne vojne. Trojni umor matere in otrok pretrese skupnost, edini preživeli pa razkrije imena krivcev. Njegovo priznanje sproži verigo izdaje in maščevanja, v katero se ujame Mirko z družino. Iz doma jih iztrga politični pregon, ki jih pahne v neznano, na vlak negotovosti. Kdo je stal za umorom? Ali bi ga lahko preprečili? In zakaj morajo nedolžni plačati najvišjo ceno?

Vsemu temu in še čemu je prisluhnila množica obiskovalcev s širšega radgonskega območja, zlasti z negovskega konca, ki so se v dvorani JZ Knjižnica Gornja Radgona udeležili predstavitve knjige Ko ni poti nazaj. Avtorica Jasmina Rojko se je rodila v Negovi, kjer je tudi obiskovala osnovno šolo, v knjigi pa obravnava kalvarijo družine Negovčana Mirka Hajnžiča, ki jo je povojna oblast na silo izgnala iz doma v sosednjo Avstrijo. Prireditve se je udeležilo številno občinstvo.

1946.

so družino nasilno izgnali.

Z avtorico se je pogovarjala bibliotekarka Maja Vratuša Fartelj, ki je vmes prebrala tudi nekaj krajših odlomkov iz knjige, medtem ko so se na zaslonu prikazovale fotografije družine Hajnžič, ki je v knjigi rdeča nit. Mirko je v Negovi, na kulturnem področju, pustil velik pečat, a se o tem po njegovem nasilnem izgonu ni kaj dosti govorilo. Pogrešali so ga starejši ljudje, zlasti tisti, ki so v njegovih kulturni dejavnostih, ki jih je vodil, nastopali. Govorili niso, ker so se bali posledic.

Kaj je družina Mirka Hajnžiča doživljala ob izgonu leta 1946 in življenju v taboriščih v Avstriji in nato naselitvi v Reberci na avstrijskem Koroškem, lahko zainteresirani izvedo ob branju knjige Ko ni poti nazaj. Po končani predstavitvi je moderatorka povabila zbrane, da spregovorijo o tragični usodi Mirka Hajnžiča in njegove družine. Med njimi se je oglasil sorodnik, sicer oče avtorice knjige, nekdanji radgonski župan Stanko Rojko, ki je spomine na Mirka Hajnžiča pripovedoval čustveno, po pripovedovanjih staršev, mame Helene, ki izhaja iz sorodstva Hajnžič, ter očeta Stanka, ki se je kot otrok srečaval z Mirkom. Nekaj misli je povedala tudi nekdanja ravnateljica OŠ dr. Antona Trstenjaka Karolina Dragica Starovasnik. Jasmina Rojko se je za podporo pri pisanju knjige, ki šteje 260 strani in je izšla konec lanskega leta, zahvalila svojim bližnjim, vsem Negovčanom in prebivalcem okoliških vasi ter ddr. Ivanu Rihtariču, ki ji je s svojo raziskovalno knjigo o Hajnžičevih tlakoval pomemben del poti. 

