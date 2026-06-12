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Triletnik zaradi napake doživel 4 srčne zastoje: kirurg je elektrodo srčnega spodbujevalnika prišil na napačno mesto (FOTO)

Po osmih letih pravdanja se je družina poravnala s kliničnim centrom.
Oropali so ga prihodnosti, so prepričani njegovi starši. FOTO: Osebni Arhiv

Oropali so ga prihodnosti, so prepričani njegovi starši. FOTO: Osebni Arhiv

Julijanova oče in mati, Peter in Mateja Peterka FOTO: Aleksander Brudar

Julijanova oče in mati, Peter in Mateja Peterka FOTO: Aleksander Brudar

Starši so pred tremi leti skupaj z Julijanom stopili pred kamere in opozorili, »da bi lahko imel povsem drugačno življenje, če bi v UKC ravnali drugače, kot so«. FOTO: Brigite Ferlič

Starši so pred tremi leti skupaj z Julijanom stopili pred kamere in opozorili, »da bi lahko imel povsem drugačno življenje, če bi v UKC ravnali drugače, kot so«. FOTO: Brigite Ferlič

Julijan od julija 2016 ni več to, kar je bil. FOTO: Osebni Arhiv

Julijan od julija 2016 ni več to, kar je bil. FOTO: Osebni Arhiv

Ko je bilo treba zamenjati eno elektrodo, je pri operativnem posegu šlo vse narobe. Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen

Ko je bilo treba zamenjati eno elektrodo, je pri operativnem posegu šlo vse narobe. Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen

Oropali so ga prihodnosti, so prepričani njegovi starši. FOTO: Osebni Arhiv
Julijanova oče in mati, Peter in Mateja Peterka FOTO: Aleksander Brudar
Starši so pred tremi leti skupaj z Julijanom stopili pred kamere in opozorili, »da bi lahko imel povsem drugačno življenje, če bi v UKC ravnali drugače, kot so«. FOTO: Brigite Ferlič
Julijan od julija 2016 ni več to, kar je bil. FOTO: Osebni Arhiv
Ko je bilo treba zamenjati eno elektrodo, je pri operativnem posegu šlo vse narobe. Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen
Iva Ropac
 12. 6. 2026 | 15:00
4:29
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Potem ko je ljubljansko okrožno sodišče konec leta 2024 pritrdilo družini Peterka v odškodninski tožbi proti ljubljanskemu kliničnemu centru, da je bila pred desetletjem pri menjavi srčne elektrode pri takrat triletnem Julijanu storjena strokovna napaka, je spis po pritožbi tožene bolnišnice romal na višje sodišče. A preden je to odločilo, so stranke pravdni spor končale s poravnavo.

Danes 14-letnik je zaradi nepravilnega ravnanja kirurga operaterja utrpel katastrofalne in nepopravljive posledice. Julijanu so namreč mesec dni po rojstvu zaradi prirojene srčne napake uspešno vstavili srčni spodbujevalnik. Normalno se je razvijal in bil zdrav. A po ne posebno zahtevni operaciji 28. julija 2016 se je za družino življenje usodno obrnilo.

Julijanova oče in mati, Peter in Mateja Peterka FOTO: Aleksander Brudar
Julijanova oče in mati, Peter in Mateja Peterka FOTO: Aleksander Brudar

Starši niso vedeli

Ko je bilo treba tedaj triletniku zaradi okvare zamenjati eno elektrodo, je pri operativnem posegu šlo vse narobe. Dokazni postopek je namreč pokazal, da je operater ob zamenjavi elektrode srčnega spodbujevalnika to prišil na napačni prekat, kar je vodilo do poslabšanja srčne funkcije. Deček je doživel štiri srčne zastoje, kar je povzročilo hudo okvaro možganov.

Julijana je operiral kirurg, ki ni otroški srčni kirurg (česar starši niso vedeli), zato morda ni vedel ali ni bil podrobneje poučen, da sta pri tej srčni napaki prekata ravno obrnjena. In je elektrodo namestil na napačnega. Položaj postavitve elektrode pri tovrstni prirojeni srčni napaki je po mnenju izvedenca medicinske stroke z univerzitetne klinike v Münchnu, ki so ga pritegnili v pravdo, sicer zelo dobro znan in izhaja iz anatomije, ki jo pozna vsak pediatrični kardiolog in so ga poznali tudi lečeči srčni kirurgi v Ljubljani, saj so ga pravilno izbrali pri prvi vstavitvi, pa tudi pri kasnejši operaciji. Starši so takoj po posegu zaznavali, da s sinom ni vse v redu. Opozorili so lečečega kardiologa, a je zgolj preverjal delovanje spodbujevalnika, med pregledi pa ni opravil niti ene ultrazvočne preiskave. Če bi jo, bi lahko ugotovil razlog za odstopanja in bi se stvari obrnile povsem drugače, je staršem pritrdil izvedenec.

Starši so pred tremi leti skupaj z Julijanom stopili pred kamere in opozorili, »da bi lahko imel povsem drugačno življenje, če bi v UKC ravnali drugače, kot so«. FOTO: Brigite Ferlič
Starši so pred tremi leti skupaj z Julijanom stopili pred kamere in opozorili, »da bi lahko imel povsem drugačno življenje, če bi v UKC ravnali drugače, kot so«. FOTO: Brigite Ferlič

Ljubljansko okrožno sodišče je z vmesno sodbo ugotovilo, da je tožbeni zahtevek (vložen je bil 2018.) utemeljen in je družina upravičena do odškodnine. O njeni višini bi moralo odločiti po pravnomočnosti vmesne sodbe; do začetka lanskega januarja je višina zahtevka (ta je bil 860 tisočakov) skupaj z obrestmi in stroški postopka presegala milijon evrov. Sodišče je med drugim zaključilo, da je izpoved kirurga na sodišču neverodostojna in da presoja vseh dokazov skupaj vodi v sklep, da so bile storjene številne nepravilnosti tudi pri zdravljenju v mesecih po operaciji. Med drugim je sodišče ugotovilo tudi nepravilno izpolnjeno pojasnilno dolžnost.

Preobrat

V UKC Ljubljana so ves čas trdili, da je bil poseg opravljen z najvišjo strokovnostjo in skrbnostjo in v skladu s takrat znano medicinsko doktrino ter da pooperativnih zapletov in komplikacij ni povzročil nestrokovni kirurški poseg. Pri tem so vztrajali tudi, ko so zoper sodbo 31. januarja lani vložili pritožbo, spis pa je bil 15. aprila lani odstopljen Višjemu sodišču v Ljubljani. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so nam na naše poizvedbe, v kateri fazi je postopek, odgovorili, da so »v mediaciji v pritožbenem postopku pred višjim sodiščem pravdne stranke in stranski intervenient 21. aprila 2026 sklenile sodno poravnavo, s čimer je postopek pravnomočno končan.«

Julijan od julija 2016 ni več to, kar je bil. FOTO: Osebni Arhiv
Julijan od julija 2016 ni več to, kar je bil. FOTO: Osebni Arhiv

Glede na to, da je mediacija tajna, podrobnosti niso znane. A ne glede na razplet noben denar ne more Julijanu vrniti otroštva ali spremeniti prihodnosti, lahko mu jo samo olajša. Julijan je 24 ur na dan odvisen od pomoči staršev: ni se sposoben samostojno gibati, obračati, hraniti – je lahko samo pasirano hrano, ne zmore samostojno sedeti, ne kontrolira gibanja glave, vstavljeno ima traheostomo, ki zahteva posebno nego. Ne zmore požirati, ne govori … »Že dolgo se ne borimo z boleznijo, najin boj je dejansko to, da ga poskušava osrečiti, da mu življenje poenostaviva, da bo srečen, to je dejansko ta najin vsakodnevni boj,« je pred časom opisal Julijanov oče Peter. Iva Ropac

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