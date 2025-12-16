  • Delo d.o.o.
PIJAČA

Tropinovec iz grdega račka v zvezdo: festival, ki je slovensko žganjekuho povzdignil v kulturno dediščino

Mednarodni festival žganih pijač je v Koper privabil 148 vzorcev mojstrov destilacije. Izkazalo se je, da je slovenska žganjekuha v odlični formi.
Janez Mužič
 16. 12. 2025 | 05:20
5:07
V koprski Taverni so v soboto iskali prav posebno aromatično doživetje. 3. Mednarodni festival žganih pijač je privabil okoli 1500 obiskovalcev, ki so lahko pokušali kar 148 vzorcev žganja iz več držav. »To seveda ni festival opijanja, marveč gre za festival znanja, spoštovanja in kakovosti,« je bilo slišati med stojnicami, kjer so se srečevali domači mojstri, mednarodni prvaki, radovedni obiskovalci, pa tudi tisti, ki žganje še vedno merijo v kapljicah, in ne v decilitrih.

Strokovni del se je preselil v Pretorsko palačo, kjer sta predavanji pritegnili tako začetnike kot stare mačke žganjekuhe. Rajko Vidrih z biotehniške fakultete je brez olepševanja pojasnil, zakaj se dobro žganje začne že na drevesu: »Če sadje ni zdravo in pravilno pripravljeno, noben kotel tega ne bo rešil.«

71 zlatih priznanj za žganjice.

Temu je pozorno prisluhnil tudi Robert Škerlinc iz Orehove vasi, ki žganje kuha po družinskem dogovoru, da žena kuha kosilo, on pa sadje. »Pri kutini sem se naučil, da so dlačice lahko nevarne. To ni hec,« je povedal z resnim obrazom, a iskrivimi očmi.

Če je kdo še mislil, da je tropinovec drugorazredna pijača, mu je Majda Debevc, sommelierka III. stopnje in soustanoviteljica Spirit Academy, na predavanju to hitro izbila iz glave. »Tropinovec ima zgodovino, zakonodajo, stile in karakter – le priložnost mu je treba dati,« je dejala in vodila degustacijo tropinovcev, ki je marsikomu razširila obzorja. Silvo iz Maribora je po predavanju priznal: »Tropinovca sicer ne kuham, a zdaj ga precej bolj spoštujem ...«

Če sadje ni zdravo in pravilno pripravljeno, noben kotel tega ne bo rešil.

Letošnja bera vzorcev je ocenjevalno komisijo navdušila z izredno raznolikostjo in kakovostjo. Izstopali so likerji iz črnega ribeza, malin, višenj, tepk, kutin, brusnic, čilija, medu, trnulj, pa tudi izjemno aromatičen jurkin liker. Navdušile so izvrstne žgane specialitete: destilati iz črnega ribeza, kutin, aronije, malin, smrekovih vršičkov, hrena, žganje iz pekoče paprike, slivovke in kutine, staran v sodu, tam je bila impresivna izbira rumov, viskijev in brendijev, ki so še dodatno dvignili letošnjo raven tekmovanja. Med letošnjimi posebnostmi je bila posebno močna različica džina – navy strength gin.

V 13 kategorijah so podelili skupno 71 zlatih, 55 srebrnih in 20 bronastih priznanj.

Prvak živi za kutino

Vrhunec dneva je bila razglasitev najboljših. Prvak 3. Mednarodnega festivala žganih pijač Slovenija 2025 je postal 73-letni Danilo Škero iz Bosne in Hercegovine z žganjem iz kutine s 40 odstotki alkohola, letnik 2017, staranim v sodu. Največ točk je dosegel v kategoriji sadnih žganj. »To je že moja 63. nagrada letos, a ta mi je najljubša,« je povedal. V njegovem sadovnjaku raste 430 kutin in 400 češenj, žganjekuhi pa se posveča tudi po 12 ur na dan. »Skrivnost dobrega žganja? Ljubezen, znanje, izkušnje – in odrekanje.«

Med zmagovalci sadnih likerjev sta blestela lastnika Destilarne Yourich, rusko-ukrajinski par, ki ima v lasti sadovnjak na območju Jukloštra in v Sloveniji vidita svojo prihodnost. »Alkohol je škodljiv, a če že, naj bo kakovosten,« sta povedala v en glas. Za liter zmagovalnega sadnega likerja iz črnega ribeza porabita pet kilogramov sadja, o kotlu, ki sta ga sama predelala, pa nista hotela razkriti podrobnosti.

Gorenjec Krištof Šinkar, ki se je preselil v Suho krajino, se je razveselil zlatega priznanja za džin, srebrnega za ruševec (iz storžev gorskega bora) in materino dušico v žganju, ter bronastega za limončelo.

Festival je imel letos prav poseben pomen, saj je slovenska žganjekuha uradno vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine. Od brinjevca in tropinovca do slivovke, tepk in ne nazadnje borovničevca so žganjice, ki vsaki regiji prinašajo svoj značaj.

»Vsako žganje je zgodba svojega ustvarjalca,« zatrjuje predsednik Društva ljubiteljev domače žganjekuhe Klemen Bizjak, ki dodaja, da še vedno pogreša nekoliko več staranih slovenskih žganj in da naj bo to naslednji izziv naših mojstrov žganih pijač.

Če je soditi po 1500 obiskovalcih festivala, kakovosti žganih pijač in energiji, bo ta izziv postal resnično tradicionalen. In če res velja stari rek, da dobro žganje pogreje dušo, je bila ta sobota v Taverni naravnost vroča. 

