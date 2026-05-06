  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OCENJEVANJE

Trte so gojili že Rimljani

Že 17. ocenjevanje fermentiranih pijač iz grozdja samorodnih trt: Peklenšček svete Ane je tretjič postal šampion, Stanku Tomšiču najvišja ocena.
Stanku Tomšiču so med prvimi čestitali podeljevalci: župan Občine Žužemberk Jože Papež, podžupan Janez Pirc, direktorica Zavoda Žužemberk Tjaša Primc, predsednik ocenjevalnih komisij Ludvik Legan in predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc. FOTO: Slavko Mirtič

Stanku Tomšiču so med prvimi čestitali podeljevalci: župan Občine Žužemberk Jože Papež, podžupan Janez Pirc, direktorica Zavoda Žužemberk Tjaša Primc, predsednik ocenjevalnih komisij Ludvik Legan in predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc. FOTO: Slavko Mirtič

Bohuslav Skalický ima velike zasluge za razvoj vinogradništva na Dolenjskem. Po njem je poimenovana tudi ulica v Novem mestu. FOTO: Osebni arhiv Slavko Mirtič

Bohuslav Skalický ima velike zasluge za razvoj vinogradništva na Dolenjskem. Po njem je poimenovana tudi ulica v Novem mestu. FOTO: Osebni arhiv Slavko Mirtič

Peklenšček od svete Ane je Stankov zaščitni znak. FOTO: Slavko Mirtič

Peklenšček od svete Ane je Stankov zaščitni znak. FOTO: Slavko Mirtič

Jože Cesar (levo) iz Prečne, vodja skupine Vaški zvon, je dober pevec in tudi dober trtogradnik. FOTO: Slavko Mirtič

Jože Cesar (levo) iz Prečne, vodja skupine Vaški zvon, je dober pevec in tudi dober trtogradnik. FOTO: Slavko Mirtič

Oder v nekdanji vinski grajski kleti je bil premajhen za vse zlate trtogradnike šampiona in podeljevalce. FOTO: Slavko Mirtič

Oder v nekdanji vinski grajski kleti je bil premajhen za vse zlate trtogradnike šampiona in podeljevalce. FOTO: Slavko Mirtič

Ponosna Nuša in Marko Mohorčič iz Kitnega Vrha obdelujeta vinograd na gorici Hrib s samorodnico, le desetino trt je frankinje. FOTO: Slavko Mirtič

Ponosna Nuša in Marko Mohorčič iz Kitnega Vrha obdelujeta vinograd na gorici Hrib s samorodnico, le desetino trt je frankinje. FOTO: Slavko Mirtič

Žužemberški rogisti FOTO: Slavko Mirtič

Žužemberški rogisti FOTO: Slavko Mirtič

Stanku Tomšiču so med prvimi čestitali podeljevalci: župan Občine Žužemberk Jože Papež, podžupan Janez Pirc, direktorica Zavoda Žužemberk Tjaša Primc, predsednik ocenjevalnih komisij Ludvik Legan in predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc. FOTO: Slavko Mirtič
Bohuslav Skalický ima velike zasluge za razvoj vinogradništva na Dolenjskem. Po njem je poimenovana tudi ulica v Novem mestu. FOTO: Osebni arhiv Slavko Mirtič
Peklenšček od svete Ane je Stankov zaščitni znak. FOTO: Slavko Mirtič
Jože Cesar (levo) iz Prečne, vodja skupine Vaški zvon, je dober pevec in tudi dober trtogradnik. FOTO: Slavko Mirtič
Oder v nekdanji vinski grajski kleti je bil premajhen za vse zlate trtogradnike šampiona in podeljevalce. FOTO: Slavko Mirtič
Ponosna Nuša in Marko Mohorčič iz Kitnega Vrha obdelujeta vinograd na gorici Hrib s samorodnico, le desetino trt je frankinje. FOTO: Slavko Mirtič
Žužemberški rogisti FOTO: Slavko Mirtič
Slavko Mirtič
 6. 5. 2026 | 12:37
5:31
A+A-

Na levem bregu reke Krke, na strmih južnih področjih, že od rimskih časov gojijo vinsko trto. V njenem zgornjem toku je med najstarejšimi vinska gorica Podšentpavel nad Dvorom, ki je spadala pod žužemberško gospostvo. Soteški grad je imel vinograde vse do žužemberških, danes pa jih do vasi Drenja zarašča gozd.

Rešitelj Čeh

»Vinogradniki so pod Šentpavlom okoli leta 1660 sezidali cerkev sv. Antona, kjer so se brale štiri maše: na dan sv. Urbana, sv. Antona, sv. Elija in na dan sv. Bernarda. Nekdaj je šla tudi procesija iz cerkve sv. Pavla na Vinkovem vrhu k sv. Antonu, vmes pa je duhovnik opravil štiri blagoslove. Procesije je ustavila trtna uš, ki je okoli leta 1898 uničila vinograde, ta je pospravila vinograde tudi v ostalih goricah,« je v zgodovinskih gradivih župnije in trga Žužemberk zapisal župnik, krajevni zgodovinar in ljudski prosvetljitelj Alojzij Zupanc. Tako so domače trte skoraj izginile. Rešitev so vinogradniki, v bitki za golo preživetje, našli v zasajevanju odpornih ameriških sort križancev.

104 VZORCE so ocenili.

V tistem obdobju je na Dolenjsko kot strokovnjak za obnovo vinogradov po katastrofi, ki jo je povzročila trtna uš, prišel Bohuslav Skalický, po rodu Čeh, ki je veljal za pomembnega strokovnjaka na področju vinogradništva in sadjarstva. Bil je eden ključnih ljudi, ki so z znanjem vplivali na razvoj in prehod iz starega na moderen način vinogradništva na Dolenjskem ter širše po Sloveniji. Ni pa podpiral širitve samorodnic, ki so bile kasneje tudi zakonsko omejene. V vsem tem času je bila šmarnica tako rekoč prepovedana, prodaja omejena in dovoljena le za lastno uporabo. Sčasoma, tudi v zadnjih desetletjih, je postala pijača trtogradnikov, kot jim v žargonu radi rečejo, bolj cenjena.

Žužemberški rogisti FOTO: Slavko Mirtič
Žužemberški rogisti FOTO: Slavko Mirtič
Za to je poskrbelo tudi Turistično društvo Suha krajina, ki je letos organiziralo že 17. ocenjevanje fermentiranih pijač iz grozdja samorodnih trt. Slavnostna podelitev medalj z razglasitvijo šampiona je bila sredi aprila v gradu Žužemberk, kjer je bila še pred stoletji vinska klet z lesenimi sodi. »Kakovost pijač se nedvomno izboljšuje, povečuje se raznolikost, pa tudi število vrhunskih vzorcev. Ocenjevanje prispeva k pridelavi pitne, sortno značilne in zaradi naravne ter ekološke pridelave zdrave pijače,« pove Vlado Kostevc, dolgoletni predsednik Turističnega društva Suha krajina, ki je za krmilom društva tri desetletja. Letos so proizvajalci iz vseh koncev Dolenjske in iz belokranjskega konca prinesli 104 vzorce, kar dokazuje, da je pridelava zelo cenjena in ima dobro podlago za prihodnje. »Največ, kar 70 odstotkov vzorcev smo prejeli šmarnice, suho, okoli 15 odstotkov polsuho, polsladko, tu je bil tudi šampion ocenjevanja, manj pa smo prejeli sort jurke, amerikana, izabele. Med posebneži prednjačijo penina, arhivska šmarnica in porto,« je še dejal Kostevc.

Povečali vinograd

Pred podelitvijo medalj in zahval sta predsednik obeh komisij Ludvik Legan in Kostevc opisala potek ocenjevanja vzorcev, pa tudi priporočila za izboljšanje, predvsem pri kletarjenju, pri katerem se pojavljajo različne težave, od oksidacije, razvoja bekserja do različnih bolezni. Strokovno komisijo je posebej prepričala polsladka šmarnica Stanka Tomšiča z najvišjo oceno, 9,98 točke, s šmarnico, suho, pa je prejel zlato medaljo z drugo najvišjo oceno, 9,31 točke. Peklenšček od svete Ane je njegov zaščitni znak, saj je že tretjič postal šampion ocenjevanja pijač iz grozdja samorodnic – samorodnih vinskih trt. Z družino obdeluje vinograd na pobočjih Debenca, med hribi dolenjskega podolja, sredi zidanic in vinogradov, kjer stoji kapela sv. Ane, ki so ga kupili leta 2007.

Najhujše opravilo je košnja.

»Skupaj imamo 60 arov zemlje, samega hriba. Najhujše opravilo je košnja. Do zdaj smo imeli 550 trt, letos pa smo vinograd povečali še za 250 trsov. Ocenil sem, da bi težko obdeloval žlahtne sorte, zato sem se odločil za šmarnico. Dejstvo je, da je lega nad sv. Ano zelo dobra, skrivnost je tudi v kletarjenju kot pri vsaki stvari, ki jo delaš s srcem in ljubeznijo,« je Tomšič pojasnil uspeh izjemnega lanskega letnika in dodal, da je pomembna tudi surovina. Grozdje je doseglo visoke sladkorje, medtem ko so bile kisline relativno nizke. V kategoriji šmarnica, suho, je prejel največ točk in oceno 9,44 Janez Stopar iz vinske gorice Škrivno-Pleterje, v zvrsti šmarnica, jurka, je slavil Gregor Zupančič z Bovlješke gore, med sortnimi vzorci jurka je z jurko, polsladko, zmagal Tone Črnivec iz Kitnega Vrha, med posebnimi vzorci pa je s penino, šmarnica, suho, dosegel največ točk in zlato medaljo Tomaž Zorc iz vinske gorice Stan. Številni zbrani ljubitelji ta hip najbolj ekološke pijače so v kulturnem programu prisluhnili Žužemberškim rogistom, ljudskim pevcem Vaški zvon iz Prečne, kantavtorju Miranu Jenku in harmonikarju Primožu Pasarju.

Jože Cesar (levo) iz Prečne, vodja skupine Vaški zvon, je dober pevec in tudi dober trtogradnik. FOTO: Slavko Mirtič
Jože Cesar (levo) iz Prečne, vodja skupine Vaški zvon, je dober pevec in tudi dober trtogradnik. FOTO: Slavko Mirtič

Oder v nekdanji vinski grajski kleti je bil premajhen za vse zlate trtogradnike šampiona in podeljevalce. FOTO: Slavko Mirtič
Oder v nekdanji vinski grajski kleti je bil premajhen za vse zlate trtogradnike šampiona in podeljevalce. FOTO: Slavko Mirtič

Ponosna Nuša in Marko Mohorčič iz Kitnega Vrha obdelujeta vinograd na gorici Hrib s samorodnico, le desetino trt je frankinje. FOTO: Slavko Mirtič
Ponosna Nuša in Marko Mohorčič iz Kitnega Vrha obdelujeta vinograd na gorici Hrib s samorodnico, le desetino trt je frankinje. FOTO: Slavko Mirtič

Bohuslav Skalický ima velike zasluge za razvoj vinogradništva na Dolenjskem. Po njem je poimenovana tudi ulica v Novem mestu. FOTO: Osebni arhiv Slavko Mirtič
Bohuslav Skalický ima velike zasluge za razvoj vinogradništva na Dolenjskem. Po njem je poimenovana tudi ulica v Novem mestu. FOTO: Osebni arhiv Slavko Mirtič

Peklenšček od svete Ane je Stankov zaščitni znak. FOTO: Slavko Mirtič
Peklenšček od svete Ane je Stankov zaščitni znak. FOTO: Slavko Mirtič

Več iz teme

ocenjevanjegrozdjesamorodne trtefermentirana pijačavinogradi
ZADNJE NOVICE
13:11
Novice  |  Slovenija
»USTAVITE DEPORTACIJE«

Aktivisti blokirali vhod v azilni dom na Viču, nasprotujejo deportaciji treh prosilcev za azil: »Smo delavci, ne kriminalci«

Protestniki opozarjajo, da država izganja ljudi, ki so zaposleni, vključeni v skupnost, in so si v Sloveniji ustvarili življenje.
6. 5. 2026 | 13:11
13:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
POLICIJSKA INTERVENCIJA

Napad v bližini Tivolija: ženska poškodovana, osumljenca naj bi že prijeli (FOTO)

Moški naj bi žensko zabodel in pobegnil.
6. 5. 2026 | 13:10
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
OBLETNICA

40 let skupine Chateau: Velenjski graščaki se vračajo (Suzy)

Nastali so leta 1986, nato se večkrat razšli in znova združili v izvirni zasedbi, posneli nov album ter se vračali na odre. Letos praznujejo štiri desetletja rokenrola na sceni.
6. 5. 2026 | 13:00
12:55
Bulvar  |  Domači trači
VSE NAJBOLJŠE

Zoran Dragić takole šokiral ljubega brata Gorana: »Glej ga, Indijanca!« (VIDEO)

Goran, eden največjih slovenskih košarkarjev vseh časov, nekdanji zvezdnik lige NBA in kapetan reprezentance ob zgodovinski zmagi na EuroBasket 2017, je danes dopolnil okroglih 40 let.
6. 5. 2026 | 12:55
12:37
Novice  |  Slovenija
OCENJEVANJE

Trte so gojili že Rimljani

Že 17. ocenjevanje fermentiranih pijač iz grozdja samorodnih trt: Peklenšček svete Ane je tretjič postal šampion, Stanku Tomšiču najvišja ocena.
6. 5. 2026 | 12:37
11:58
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Do izplačila škode v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Slovenska agencija za mlade išče prav vas!

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki