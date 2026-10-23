Trto so prinesli Rimljani

Ob Johanezovi kapeli ob platoju gasilskega doma PGD Cerkvenjak uspeva potomka 450-letne modre kavčine z Lenta v Mariboru. Po kapeli so jo poimenovali Johanezova trta. Posadili so jo leta 2004, in sicer na pobudo Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, ki ga je vodil Ivan Janez Pučko, v imenu Občine Maribor jim jo je podaril tedanji župan Boris Sovič. Posadil jo je Ivan Janez Pučko, zdaj pa zanjo skrbita župan Marjan Žmavc in viničar Damjan Breznik. Trta je obdana z umetniško kovano ograjo, speljana pa je na visokem lesenem latniku. Ob njej se skozi leto vrstijo dobro obiskane prireditve: rez trte, postavljanje klopotca in trgatev – letos je bila že dvajseta.

Ob njej se skozi leto vrstijo dobro obiskane prireditve: rez trte, postavljanje klopotca in trgatev.

Kot je povedal skrbnik Žmavc, je prva trta v Slovenske gorice prispela z Rimljani – o njihovem bivanju v teh krajih pričajo rimske gomile, veliko jih je tudi na območju občine Cerkvenjak. Kljub težavam v vinogradništvu, ki jih povzročajo bolezni, zdaj ameriški škržat ali rumenica, vinogradniki vztrajajo in pridelujejo dobra vina. Predsednik društva Marko Breznik je povedal, da je Johanezova trta zaradi suše letos slabše rodila. Kljub temu bodo pridelali nekaj protokolarnega vina, saj nabrano grozdje stiskajo skupaj z grozdjem potomk Johanezove trte, ki jih cepi znani trsničar iz Juršincev Simon Toplak in rastejo pri prostorih NK Cerkvenjak, DU Cerkvenjak, pri Društvu Kardebač v Peščenem Vrhu in OŠ Cerkvenjak-Vitomarci.

Pri Johanezovi trti potekajo številne prireditve in druženja. FOTO: Ludvik Kramberger