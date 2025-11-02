  • Delo d.o.o.
VOJNA RETORIKA

Trump rohni zaradi ubijanja kristjanov, ljubitelj oboroževanja Mahnič priporoča, kakšno orožje naj uporabi (VIDEO)

Ameriški predsednik vojnemu ministrstvu naročil naj se pripravi na vojaško akcijo, opozicijski poslanec navdušen.
Žan Mahnič. FOTO: Zaslonski posnetek omrežje X
Žan Mahnič. FOTO: Zaslonski posnetek omrežje X
M. U.
 2. 11. 2025 | 18:10
1:14
Ameriški predsednik Donald Trump svari Nigerijo, da bi ZDA lahko »sprožile napad z orožjem«, če bodo še naprej »dopuščali ubijanje kristjanov« s strani islamskih teroristov, je poročal Fox News. Nigerija je sicer te obtožbe že zavrnila. 

»S tem naročam našemu vojnemu ministrstvu, naj se pripravi na morebitne ukrepe. Če bomo napadli, bo to hitro, surovo in nežno, tako kot teroristični nasilneži napadajo naše DRAGOCENE kristjane,« je dejal Trump.

image_alt
Mahnič glede Golobove tožbe: »Metoda, kakršne so se posluževali Duce in njegovi fašisti,« Štrancar se zahvaljuje za reklamo

Trumpovo vojno retoriko je pozdravil tudi Janšev poslanec Žan Mahnič. Mahnič je sicer javnost razburil, ko je pred časom pozival Slovence k oboroževanju, zdaj pa Trumpu sporočil: »Pošljite jim salvo Tomahawkov, gospod predsednik. To je edino, kar razumejo«.

image_alt
Mahnič in Janša brutalno nad Pirc Musarjevo: »Milijonarki ni mar za vsakodnevne probleme navadnih smrtnikov«

Tudi Mahničev strankarski šef, Janez Janša je pozdravil Trmpovo napoved morebitnega vojaškega obračuna. 

